Cómo colocar el ventilador para sacarle el mayor partido

Se acerca el verano, poner el aire acondicionado cada vez es más caro y aunque pongamos el ventilador a veces sentimos que no está haciendo efecto. ¿Cómo vamos a sobrevivir a tres meses de temperaturas infernales?

Y es que cuando la ola de calor asoma la cabeza llega un momento en el que ya no tienes más ropa que quitarte y la única opción viable es poner el ventilador a máxima potencia. No te preocupes, si no sabes dónde colocarlo para sacarle el máximo partido, te lo contamos.

Deja que corra el aire

Cada maestrillo tiene su librillo y la clave está en no arrinconar el ventilador. Muchas veces pensamos que para mantener la habitación fresquita el ventilador tiene que estar en una esquina, pero nada que ver.

Quizás no lo sabes, pero colocar el ventilador en una zona u otra también tiene su ciencia. Se llama "convección forzada" y se utiliza para acelerar el paso del flujo del aire sobre un sólido. Es decir, trata de provocar un movimiento rápido de partículas para aumentar la tasa de intercambio de calor y, por tanto, debes colocar el ventilador en un lugar donde corra el aire.

Cabe recordar que cuantos menos obstáculos tenga tu ventilador delante, más moverá el aire. Deja que el flujo de aire fluya sin mesas, sofás, sillas, ni cualquier otro objeto de por medio.

Siempre hacia la luz

Que tu ventilador se parezca a un girasol, sitúalo en las zonas que reciban más luz. Así, conseguirás que el ventilador recoja el aire de las zonas más frías de la habitación y lo dirija a las más cálidas.

¿Qué consigues con esto? El intercambio de corrientes entre aire frío y caliente será mayor y la temperatura se mantendrá fresca en toda la estancia. Por otro lado, recordemos que el aire frío permanece abajo y el caliente arriba, así que cuanto más cerca del suelo esté el ventilador, mejor.

Ventila el cuarto

Toma nota, esto es importante: no utilices el ventilador en habitaciones cerradas. Si cierras la puerta y la ventana y lo dejas encendido toda la noche, pasarás calor. Así que trata de mantenerlas abiertas, siempre que puedas.

La técnica del ventilador es hacer circular el aire, si no entra nuevo aire, no se mezcla con uno nuevo y la temperatura de la habitación se mantiene alta.

Estos tres trucos te ayudarán a combatir el calor este verano y seguro que después de probarlos con tu ventilador ya no volverás a pensar que es hora de jubilarlo.

