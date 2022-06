¡No pases calor! Ventiladores inteligentes a buen precio

El verano es la época del año en la que se disparan las ventas de ventiladores, sobre todos cuando nos enfrentamos a una ola de calor. Ahora es un buen momento de valorar adquirir un ventilador inteligente, si estas buscando uno te traemos unas sugerencias.

Ventiladores inteligentes

Para considerar un aparato inteligente debe tener conexión Wifi y podemos controlarlo incluso sin estar en casa, a través de su aplicación móvil o comandos de voz. A continuación, te mostramos varios modelos con los que no pasar calor en verano.

Beper-P206VEN260 | Beper

Comenzaremos por el P206VEN260 de la marca Beper, se trata de un ventilador multidireccional, cuenta con oscilación tanto vertical como horizontal y un diseño que dinámico el movimiento del aire gracias a su diseño. Dispone de tres modos de ventilación y temporizador programable de hasta 12 horas, desde el panel led podemos seleccionar cualquiera de sus 12 velocidades o hacerlo a través de su control remoto. Se caracteriza por una buena calidad, garantía de dos años y precio muy asequible, podemos adquirirlo por unos 89 euros.

Nordic-Home-culture | Nordic-Home-culture

Si eres de los que prefiere un diseño en columna una buena opción es el 817039 de Nordic Home Culture. Con una altura de 120 cm, 3 modos de ventilación, control remoto y seis velocidades es una buena opción para escapar del calor del verano. Además de control remoto dispone de conexión Wifi. Podemos programarlo buen con el mando a distancia o a través de su aplicación. Otra de las funciones por la que destaca es por ser compatible con comandos de voz, ya sea a través de Google Asisitant o Alexa. Podemos adquirirlo por un precio que ronda los 131 euros.

Fan-2S-de-Smartmi-Standing | Smartmi-Standing

Pero si lo que necesitas es llevarte el ventilador a cualquier parte, la mejor opción es el Fan 2S de Smartmi Standing un modelo que funciona con batería. Un dispositivo que podemos controlar por bluetooth o con su aplicación.

Un dispositivo en el que se pueden gestionar hasta 100 velocidades y además hacerlo con la ayuda del asistente de voz de Google Assistant y Alexa. Pero si destaca por algo es por su algoritmo con el que simula la sensación de viento real. Cuenta con dos años de garantía su batería ofrece una autonomía de 16 horas con las que disfrutar de la brisa refrescante. Su precio de 113 euros, se ajusta a los beneficios que nos ofrece.

Tres ventiladores con los que no pasar calor en verano y que podemos contralar, aunque no nos encontremos en casa. Adelantando su puesta en marcha antes de nuestra llegada y favoreciendo el encontrarnos una mejor temperatura a nuestra llegada. Además, gracias a su compatibilidad con los asistentes de voz no necesitamos tener a mano ni el móvil ni el mando a distancia para poner en marcha, cambiar la velocidad y dirección del aire o apagarlo en el momento que creamos necesario. Una buena alternativa al aire acondicionado ahora que el precio de la luz está por las nubes.

*Los precios marcados pueden variar. Son a fecha de publicación de esta noticia

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué el agua entra en ebullición a temperaturas distintas según donde estemos?