El iPhone 17 no tendrá tanto que envidiar a sus compañeros de gama alta

En los últimos años, Apple ha querido diferenciar claramente sus móviles Pro de los no Pro. Esto tiene sentido, ya que el apellido implica de por sí muchas cosas, debe hacerlo sí o sí para mostrar que es un modelo como aquel dice profesional. Esto se ha notado no solo en las cámaras de fotos, sino también en el procesador, que en muchas ocasiones ha optado para estos modelos en las anteriores versiones. Pues bien, ahora hemos conocido que el iPhone 17 no será tan diferente de los modelos Pro, al menos en términos de rendimiento.

Compartirían procesador

Eso es lo que hemos conocido ahora, gracias a un analista ya habitual en la esfera de Apple, como es Jeff Pu. Este ha revelado que espera que el iPhone 17 cuente con el nuevo procesador A19 de Apple. Este también alimentaría al iPhone 17 Air, el nuevo modelo ultradelgado que llegaría para sustituir al Plus. Eso sí, en términos de rendimiento esto sería lo más cercano que estaría este teléfono de los modelos Pro.

Porque en términos de memoria RAM, no se podrá equiparar. Estas informaciones apuntan a que el iPhone 17 contará con 8 GB de memoria RAM LPDDR5. En cambio, los modelos más avanzados, como los Pro, tendrían una memoria RAM de 12 GB, así como una memoria más rápida, que llegaría a ser LPDDR5X, por lo que este conjunto de componentes mejorará la fluidez del teléfono incluso al mismo procesador.

Otra de las novedades de las que se beneficiaría el iPhone 17 estándar, sería el nuevo estándar de Wifi 7, que permitirá a estos teléfonos conectarse a estas redes y por tanto obtener unas velocidades de descarga espectaculares, en muchos casos superiores al giga sin necesidad de cables. El iPhone 17 contará esta vez con una pantalla más grande que la de sus predecesores, creciendo hasta las 6,3 pulgadas, y optando por un panel OLED.

Un panel que por fin contaría con ProMotion, la tecnología de alta tasa de refresco de Apple, que llevará este hasta los 120 Hz, una de las novedades más demandadas por los consumidores desde hace años. En términos de diseño, el iPhone 17 al final se quedará con un aspecto único dentro de la gama, ya que no va a compartir aspecto con ninguno de los otros modelos. Y es que no veremos su módulo de cámara dual en las demás variantes.

En cambio, el iPhone 17 Air llegará con un diseño similar al de los Google Pixel 9, mientras que los modelos Pro llegarán con un nuevo módulo de cámara que los hará bastante similares a un gran número de teléfonos de POCO que hemos conocido en estos últimos años. Desde luego va a ser una de las gamas más disruptivas de los últimos años entre los iPhone, a la espera de las grandes sorpresas que nos deparará 2026, con el primer plegable de la marca. Saldremos de dudas el próximo 8 de septiembre con su presentación en Cupertino.