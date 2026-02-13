¿Mutación o contaminación? La ciencia resuelve el misterio de los perros azules de Chernóbil

Cuando aparecieron las fotos de unos perros con el pelo azul paseando por Chernóbil, internet hizo lo que mejor sabe hacer: montar una teoría. ¿Mutaciones por radiación? ¿Un nuevo experimento soviético? Pues no. La ciencia acaba de desmontar el misterio, y la explicación es mucho más simple (y menos apocalíptica) de lo que parecía.

Según los investigadores del programa Dogs of Chernobyl, gestionado por Clean Futures Fund, el color azul de estos perros no tiene nada que ver con la radiación. De hecho, todo apunta a que los animales simplemente se revolcaron en una sustancia química azul, probablemente procedente de un baño portátil deteriorado hallado cerca del lugar donde fueron vistos.

La doctora Jennifer Betz, veterinaria del proyecto, explicó que los perros "parecen haber estado rodando sobre un líquido que se adhirió a su pelaje". Y, por suerte, también aclaró que los animales están sanos y que el riesgo es mínimo siempre que no lleguen a lamer la sustancia.

Estos perros forman parte de las poblaciones semisalvajes que descienden de las mascotas abandonadas tras el desastre nuclear de 1986. Desde 2017, el programa Dogs of Chernobyl ha vacunado y esterilizado a más de mil perros y gatos, protegiéndolos y controlando su población en una de las zonas más singulares del planeta.

El episodio vuelve a demostrar hasta qué punto el contexto de Chernóbil, inevitablemente asociado a la catástrofe nuclear y a sus consecuencias invisibles, alimenta la imaginación colectiva. En un lugar marcado por la radiación y el abandono, cualquier anomalía visual parece confirmar los peores presagios. Sin embargo, la explicación científica recuerda que no todo lo extraño tiene un origen extraordinario y que, a menudo, las hipótesis más llamativas se desmontan con una observación cuidadosa y datos contrastados.

También pone el foco en la importancia del trabajo constante que realizan equipos como el de Dogs of Chernobyl. Más allá de titulares virales y teorías conspirativas, su labor diaria se centra en la salud pública, el bienestar animal y la convivencia segura en la zona de exclusión. Historias como la de los perros "azules" sirven, al final, para visibilizar una realidad menos sensacionalista pero mucho más relevante: la de cientos de animales que han logrado sobrevivir en un entorno hostil gracias a la intervención humana organizada y sostenida en el tiempo.