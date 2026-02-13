Así es el invento que convierte el aire en agua potable

Ante un planeta cada vez más contaminado, es cada vez más relevante todos los descubrimientos que nos lleven a aprovechar mejor los recursos naturales de nuestro planeta. Quizá esta haya sido una de las razones por la que en 2025 el Premio Nobel de Química haya recaído en un invento transformador. El químico y profesor de la Universidad de California en Berkeley, Omar Yaghi, junto con Susumu Kitagawa y Richard Robson han creado la forma de extraer agua del propio aire incluso en climas secos.

Son estructuras metalorgánicas que funcionan como una especie de esponjas microscópicas. Durante la noche estas pequeñas esponjas van absorbiendo la humedad del aire. Durante el día y gracias a la luz solar, liberan el vapor que han absorbido y este se condensa en forma de agua que se puede almacenar.

Una de las ventajas de estas estructuras es que no requieren ningún tipo de electricidad, por lo que pueden operar casi en cualquier lugar incluido desiertos o zonas donde la humedad sea bastante baja. Cada kilo de estas estructuras puede generar entre 200 y 400 mililitros de agua al día.

Además, las estructuras metalorgánicas, no solo capturan el aire, para extraer el agua, también pueden capturar otros gases como el CO2, siendo un invento muy versátil y muy útil para proteger el medio ambiente.