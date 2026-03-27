El cáncer que más crece entre jóvenes: Tres señales clave del cáncer de intestino que a menudo pasan desapercibidas

El cáncer de intestino, también conocido como cáncer colorrectal, está experimentando un preocupante aumento entre la población joven en los últimos años, hasta convertirse en el tumor más frecuente en este grupo de edad en varios países. Aunque tradicionalmente se asociaba a personas mayores, los expertos alertan de que cada vez se diagnostica antes, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad médica.

Tal y como revela el medio Mirror, aunque los síntomas más conocidos están relacionados con cambios en los hábitos intestinales (como sangrado, presencia de sangre en las heces o diarrea y estreñimiento), los especialistas insisten en que existen señales menos evidentes que también pueden ser clave.

Cintura de una mujer que ha perdido peso | Freepik

Entre ellas, destacan tres síntomas de alerta que no deben ignorarse. El primero es la pérdida de peso inexplicable, especialmente cuando no está asociada a cambios en la dieta o el ejercicio. El segundo es el cansancio extremo y persistente sin causa aparente, que puede estar relacionado con anemia. Y el tercero es la presencia de dolor o un bulto en el abdomen, que en algunos casos puede indicar una obstrucción intestinal.

Desde organizaciones como Bowel Cancer UK recuerdan que estos síntomas no siempre implican cáncer, pero sí deben ser evaluados por un profesional. Escuchar al cuerpo y consultar ante cualquier cambio inusual puede marcar la diferencia en un diagnóstico temprano y, en muchos casos, salvar vidas.