El cambio climático está cambiando el color de los océanos: ahora son más verdes

El calentamiento global se está convirtiendo en un tema muy serio. La última noticia que conocemos es que hasta el color de los océanos está cambiando a causa de ello y esta alteración no es natural, es consecuencia del cambio climático provocado por el hombre, según un reciente estudio publicado en Nature.

La investigación, liderada por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, apunta que este cambio se ha detectado en el 56% de los océanos del mundo, una extensión mayor que la superficie terrestre total del planeta.

El artículo explica que las regiones oceánicas tropicales cercanas al ecuador son cada vez más verdes, lo que indica que los ecosistemas de la superficie también están cambiando, ya que el color del océano es un reflejo del estado de los organismos y materiales de sus aguas. Todavía es muy pronto para decir cómo están cambiando estos ecosistemas, pero están seguros de que es a causa del cambio climático.

"He estado ejecutando simulaciones que me han dicho durante años que estos cambios en el color del océano van a ocurrir", dice la coautora del estudio Stephanie Dutkiewicz. "Ver que el cambio de color suceda realmente no es sorprendente, sino aterrador. Y estos cambios son consistentes con los cambios inducidos por los humanos en nuestro clima".

"Los datos ahora presentados brindan evidencias adicionales de cómo las actividades humanas están afectando a la vida en la Tierra en una gran extensión espacial", agrega el autor principal BB Cael, del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton, Reino Unido. "Es otra forma en que los humanos están afectando a la biosfera".