¿Caducan las bebidas alcóholicas?

Es muy probable que ya sepas que las bebidas alcohólicas no caducan, ya que estos productos por mucho que pase el tiempo se pueden seguir consumiendo cuando lo deseemos. Sin embargo, lo que muchos no sabemos es que, estos líquidos pueden perder distintas propiedades tales como el sabor, el color o la textura conforme pasa el tiempo, pero no suponen ningún problema para poder seguir ingiriéndolos.

Oktoberfest, Fiesta alemana de la cerveza | istock

Menos del 10 %

En el caso de las bebidas alcohólicas con menos de un 10 % de volumen de alcohol, como por ejemplo el vino para cocinar, la sidra y las cervezas... Estos productos están sujetos a numerosas regulaciones europeas, que establecen que en los envases deben de aparecer de forma correcta en su etiquetado, una fecha de consumo preferente, en la que se indica al cliente, que estos líquidos pueden ser ingeridos, sin perder ninguna de sus propiedades ni características, pero consumirlos posteriormente a este plazo, no representa ningún problema para nuestra salud, dependiendo de la forma en la que los almacenemos y conservemos.

Más de 10 %

Por otro lado, las bebidas alcohólicas con más de un 10 % de volumen de alcohol, entre que podemos destacar el ron, la ginebra o el whisky. No necesita indicar en su envase o etiqueta, ninguna de estas fechas, ya que por mucho que pase el tiempo, estos productos no caducan ni pierden ninguna de sus propiedades iniciales. Sin embargo, productos como el vino debe siempre conservarse de la forma adecuada e indicada, ya que, con el paso del tiempo, puede perder la calidad original del producto perjudicando su sabor y estropeando el producto.