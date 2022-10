El bulo que corre por WhatsApp sobre la 4ª dosis de la vacuna COVID-19 y que no debes creer

De vez en cuando distintos bulos salen a la luz para engañar a los usuarios, estafarles o confundirles. En este caso se trata de un mensaje confuso sobre la vacunación de la cuarta dosis contra la COVID-19 y un supuesto comunicado que ha de llegar a cada paciente que se ha reenviado por la aplicación de mensajería WhatsApp.

El texto reza así: "Para que toméis nota. Están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta Dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean. Para que aviséis a familiares, amigos etc. Lo acaban de pasar en la plataforma de sanidad".

Sin embargo, este mensaje es totalmente falso, como advierte la Policía Nacional en su perfil de Twitter.

De hecho, existen varias razones de peso para no alarmarse si se recibe un mensaje de estas características: en primer lugar, el texto solo avisa de que "supuestamente" van a llamar a los usuarios para ponerse la cuarta dosis desde el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, aunque este ministerio es el encargado de la compra de las vacunas, son los servicios de sanidad de cada comunidad autónoma los que se encargan de suministrarlas a los pacientes.

La vacunación de la cuarta dosis contra la COVID-19 comenzó el pasado 26 de septiembre, aunque de momento solo se está procediendo a vacunar a ciertos grupos sociales que presentan más riesgos. Además, como en anteriores convocatorias, no se ha producido una llamada telefónica a cada paciente, por lo que es de esperar que en esta cuarta ocasión tampoco ocurra.

Por tanto, la Policía Nacional recomienda no compartir estos mensajes que pueden alarmar a los ciudadanos y pueden crear inseguridades en torno a las vacunaciones contra la COVID-19 y a posibles hackeos.

