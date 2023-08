Los azúcares presentes en la leche materna podrían proteger contra las infecciones

En los últimos meses, se han publicado numerosas investigaciones que muestran los efectos beneficiosos de la leche materna. Por ejemplo, uno de ellos, señala que lípidos identificados en la leche materna podrían reducir la parálisis cerebral en los bebés.

De acuerdo con los resultados, algunas moléculas grasas estimulan a las células madre a generar las células que producen la materia blanca del cerebro. Otro análisis, realizado por expertos de la Universidad de Tufts, ha encontrado evidencias de que la leche materna estimula el cerebro, gracias también a una molécula (en este caso de azúcar), que sería esencial para la salud de los cerebros en desarrollo y durante el envejecimiento.

Pero hay más. Otro hallazgo, este publicado en el Journal of Experimental Medicine, afirma que la leche materna contiene un conjunto único de anticuerpos que son sorprendentemente estables durante la lactancia y el embarazo. De acuerdo con los autores, liderados por Timothy Hand, de la Universidad de Pittsburgh, debido a que la inmunidad temprana de un bebé está dirigida por anticuerpos de la leche materna, la nueva investigación proporciona información sobre por qué la protección contra diferentes infecciones varía entre los bebés.

"Si bien cada donante de leche en nuestro estudio tenía perfiles de anticuerpos muy diferentes entre sí, encontramos que los anticuerpos del mismo donante eran bastante similares con el tiempo, incluso en el lapso de meses – explica Hand en un comunicado - .Esto significa que si los padres de un bebé carecen de anticuerpos particulares, como los que evitan NEC, nunca recibirán esa inmunidad. Esto podría ayudar a explicar por qué algunos bebés desarrollan enterocolitis necrotizante y otros no".

Es obvio que la lactancia materna se ha utilizado durante mucho tiempo como un método para ayudar a mantener a los recién nacidos sanos y protegidos contra una variedad de enfermedades. Y, como hemos visto, cada vez se descubren nuevas propiedades.

El último estudio, publicado en ACS Central Science, afirma que ciertos azúcares que se encuentran naturalmente en la leche materna también podrían ayudar a prevenir infecciones, pero antes de que nazca el bebé. Los responsables del hallazgo, Steven Townsend y Jennifer Gaddy, de la Universidad de Vanderbilt, señalan que han descubierto que estos azúcares pueden detener una infección prenatal común en tejidos humanos y ratones preñados. Este hallazgo podría ayudar a evitar partos prematuros o complicaciones sin la necesidad de antibióticos adicionales.

Una de las bacterias más comunes que pueden afectar los embarazos es el estreptococo del grupo B (GBS por sus siglas en inglés). Si no se tratan, las infecciones por GBS pueden provocar efectos adversos, como neumonía neonatal o parto prematuro. Aunque hay tratamientos disponibles, se basan principalmente en antibióticos, que pueden dar lugar a cepas resistentes. Sin embargo, muchos de los compuestos que ya están presentes en la leche materna humana, como los oligosacáridos de la leche humana (HMO), tienen efectos antibacterianos de forma natural.

Anteriormente el equipo de Townsend y Gaddy analizó los efectos antimicrobianos de los HMO y descubrieron que podían inhibir el crecimiento de GBS in vitro y en ciertas células reproductivas. Pero antes de que los compuestos puedan usarse para impulsar los antibióticos existentes o convertirse en una nueva opción terapéutica por completo, los investigadores debían demostrar cómo funcionan los azúcares en muchos tejidos y en sistemas in vivo. Y eso es precisamente lo que han hecho con el estudio más reciente.

El equipo primero analizó los efectos protectores de los HMO en el tejido humano infectado con GBS, utilizando tejidos fetales ex vivo y un modelo organoide de la vagina. Cuando agregaron una mezcla de HMO diseñada para imitar la composición de azúcar en la leche materna, las bacterias no pudieron adherirse y formar colonias. Luego, la mezcla de HMO se probó en ratones preñados infectados con GBS. Los ratones tratados tenían un nivel de inflamación relativamente típico, un número reducido de bacterias en varios tejidos reproductivos y no experimentaron casos de partos prematuros, ruptura de membranas o muertes maternas.

En conjunto, estos resultados demuestran que los HMO pueden tener efectos antimicrobianos sin antibióticos adicionales. Los investigadores dicen que este trabajo podría permitir que estos azúcares se usen como una opción terapéutica viable para tratar la infección por GBS y prevenir resultados adversos en el embarazo.