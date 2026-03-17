Auroras boreales en España: el 20 de marzo podrán verse en estas zonas

Las auroras boreales, un fenómeno normalmente asociado a regiones como Islandia o Alaska, podrían observarse en España el próximo 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Este evento poco habitual será posible gracias a una combinación de factores astronómicos y a un aumento de la actividad solar, según recogen diversos estudios y observaciones científicas recientes.

El equinoccio es uno de los momentos del año más favorables para la aparición de auroras en latitudes más bajas de lo habitual. Durante estas fechas, la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre se intensifica, lo que aumenta las probabilidades de que este espectáculo luminoso sea visible fuera de las zonas polares.

Y es que durante los equinoccios de primavera y otoño, el campo magnético de la Tierra se alinea con el viento solar de tal manera que se crean grietas en nuestra magnetosfera. Estas aperturas facilitan que las partículas solares penetren con mucha más fuerza en la atmósfera, lo que multiplica exponencialmente las posibilidades de ver auroras incluso si la tormenta solar no es de una magnitud extrema. Es el llamado efecto Russell-McPherron.

Aurora boreal | Pixabay

Además, las condiciones de este año juegan a favor de la observación. La cercanía de la luna nueva en esas fechas permitirá cielos más oscuros, lo que facilitará la visibilidad de auroras más débiles. A esto se suma el actual periodo de alta actividad solar, que incrementa la frecuencia de tormentas geomagnéticas responsables de este fenómeno.

Aunque ver auroras en España sigue siendo algo poco común, los expertos señalan que podrían apreciarse especialmente en zonas con baja contaminación lumínica, sobre todo en el norte y en zonas montañosas. En estos lugares, si las condiciones meteorológicas acompañan, el cielo podría teñirse de tonos verdes, rojizos o violáceos durante la noche.

Los científicos subrayan que este tipo de episodios, aunque excepcionales, no son imposibles y dependen principalmente de la intensidad de la actividad solar. Por ello, recomiendan estar atentos a las previsiones y buscar cielos despejados para no perder la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más llamativos del planeta sin salir de España.