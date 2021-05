Un cohete chino fuera de control impactará contra la Tierra, se teme que lo haga en un lugar poblado

China lanzó con éxito el pasado 29 de abril el primer módulo de la que será la estación espacial 'Tianhe' (Armonía Celestial) desde Wenchang, en la provincia China de Haian. Sin embargo, uno de los cohetes que lo hicieron posible el Long March 5B vuelve hacía la Tierra fuera de control, se prevé que entre en la atmósfera de nuestro planeta el 8 de mayo, pero desconocen en qué lugar puede caer y los daños que podría causar si lo hace finalmente en zonas habitadas.

Alarma tras el lanzamiento

Aunque en un principio este cohete debería haber aterrizado en un lugar controlado, llegó a alcanzar la velocidad orbital junto con el módulo central de Tianhe y ahora se encuentra orbitando la Tierra cada 90 minutos y sin control a una latitud aproximada de 300 km y a una velocidad de 27.600 km/h según afirma The Guardian. Sin embargo, la alarma ha saltado tras comprobarse que su latitud había descendido unos 80 km en los últimos días por lo que es muy probable que termine cayendo nuevamente hacía la Tierra.

¿Dónde caerá y cuándo?

Jonathan McDowell, Astrofísico en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard señalaba para The Guardian que lo más probable es que caiga en el océano ya que estos cubren un 70% de nuestro planeta. No obstante, el cohete orbita ahora mismo un poco más al norte a la altura de Nueva York, Madrid o Pekín y tan al sur como Chile o Wellintong en Nueva Zelanda pudiendo hacer su reentrada en cualquiera de estos puntos. Sin embargo, no se podrá saber con más precisión hasta unas horas antes de que el cohete atraviese la atmósfera.

También se espera que este cohete de 30 metros de largo y 5 de diámetro se queme en gran porcentaje al chocar nuevamente con la atmósfera terrestre, sin embargo se prevé que grandes partes metálicas de este cohete logren atravesar la atmósfera y caer en algún punto del planeta.

"La última vez que lanzaron un cohete Long March 5B acabó con grandes escombros de metal que volaron por el cielo y dañaron varios edificios en Costa de Marfil" señalaba McDowell.

Los expertos han calculado que finalmente esto sucederán entre el sábado 8 de mayo y el domingo 9, aunque todavía no lo pueden confirmar con más precisión.

Proyecto chino: Thianhe

Este ha sido el primer lanzamiento de los 11 que tiene previstos China para armar la estación espacial Tianhe que pretende rivalizar con la Estación Espacial Internacional (ISS).

China quiere que su estación espacial esté completa para finales de 2022 y orbitaría la Tierra a una altitud de entre 340 y 450 kilómetros. Se espera que pese unas 80 o 100 toneladas, solo este primer módulo que ha sido lanzado al espacio ya contaba con 22,5 toneladas de peso.

Este proyecto es un paso más de China para convertirse en la potencia espacial en el año 2030 rivalizando con Estados Unidos, Rusia y la ESA (Agencia Espacial Europea) creando la que sería la estación espacial más avanzada orbitando sobre la Tierra.