El asteroide bautizado como Apofis, en honor al dios egipcio del caos, y desde entonces comúnmente conocido como 'Dios del Caos' fue descubierto en 2004. Las primeras observaciones revelaron que el asteroide tenía un 2,7% de probabilidades de impactar contra la Tierra en 2029. Afortunadamente, observaciones adicionales descartaron por completo esa posibilidad.

Gracias a su continuo seguimiento con telescopios ópticos y de radar conocemos bastante bien la trayectoria que realizará. El 13 de abril de 2029, una mota de luz atravesará el cielo, haciéndose más brillante y más rápida. En un momento, viajará una distancia mayor al diámetro de la Luna llena en un minuto . El asteroide de 340 metros de ancho navegará inofensivamente por la Tierra a 31.000 kilómetros por encima la superficie. Eso está dentro de la distancia que algunas de nuestros satélites espaciales orbitan alrededor de la Tierra.

Primero se hará visible a simple vista en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur, volando sobre la Tierra desde la costa este hasta la costa oeste de Australia. Luego cruzará el Océano Índico y el ecuador, aún moviéndose hacia el oeste, sobre África. En su aproximación más cercana, hacia la media noche en Europa, Apofis se situará sobre el Océano Atlántico y se moverá tan rápido que lo atravesará en solo una hora. Una hora más tarde, el asteroide habrá cruzado los Estados Unidos.

Lo cierto es que es muy raro que los asteroides de este tamaño pasen tan cerca. Los científicos han visto asteroides más pequeños a una distancia más cercana, pero uno de un tamaño tan colosal es menos frecuente, según informa la NASA. Por eso la comunidad científica está emocionada, ya que tendrá la oportunidad de observar el evento con imágenes nítidas que permitirán estudiar más intensamente el meteorito.

Aunque sólo hay una probabilidad de 1 en 100.000 de que el asteroide golpee la Tierra. Personas de gran influencia e integrados en el mundo espacial como Elon Musk, fundador de Tesla, han mostrado su preocupación por la inexistente defensa contra asteroides

"¡Gran nombre! No me preocuparía por este en particular, pero una gran roca golpeará la Tierra eventualmente y actualmente no tenemos defensa" ha expresado en un tweet Elon Musk.

Davide Farnocchia, astrónomo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) explica que ya conocen "que el encuentro cercano con la Tierra cambiará la órbita de Apofis, pero nuestros modelos también muestran que el enfoque cercano podría cambiar la forma en que gira este asteroide, y es posible que haya algunos cambios en la superficie, como pequeñas avalanchas". Más allá de eso el asteroide pasará de forma inofensiva.

El trabajo que se realizará durante todo el sobrevuelo tendrá el objetivo de aprender a protegernos en caso de que algún otro asteroide llegara a la Tierra, ya que Apofis sólo "es un representante de alrededor de 2,000 asteroides potencialmente peligrosos actualmente conocidos", dijo Paul Chodas, director de CNEOS

