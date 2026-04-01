Así será el viaje de los astronautas de Artemis II: día a día rumbo a la Luna

La misión Artemis II marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna más de 50 años después. Durante diez días, la tripulación a bordo de la nave Orion completará un viaje histórico que combina pruebas técnicas, exploración y preparación para futuras misiones.

Este será su itinerario, día a día:

Día 1: lanzamiento y primeras pruebas

Tras el despegue en el cohete Space Launch System, Orion entra en órbita terrestre.

La tripulación pasa casi 24 horas comprobando sistemas clave (desde el aire y el agua hasta el baño) y adapta la nave para vivir en microgravedad.

También realizan una maniobra clave: pilotan manualmente la nave alrededor de la etapa superior del cohete, simulando futuros acoplamientos.

Día 2: rumbo a la Luna

Llega el momento decisivo: la inyección translunar, el gran encendido que pone a Orion en camino hacia la Luna.

Tras la maniobra, los astronautas comienzan a adaptarse al espacio profundo.

Día 3: ajustes y simulaciones médicas

Se realiza la primera corrección de trayectoria.

La tripulación ensaya procedimientos médicos como reanimación cardiopulmonar y revisa equipos de emergencia.

Día 4: preparación científica

Nueva corrección de trayectoria y preparación para el sobrevuelo lunar.

Los astronautas estudian qué zonas fotografiarán y comienzan a capturar imágenes desde el espacio.

Día 5: entrada en la influencia lunar

Orion entra en la zona dominada por la gravedad de la Luna.

La tripulación prueba los trajes espaciales en condiciones reales, incluyendo escenarios de emergencia.

Día 6: momento histórico

El punto culminante: sobrevuelo lunar.

Los astronautas pasan por el lado oculto, sin comunicación con la Tierra, y observan la Luna a apenas miles de kilómetros.

Podrían alcanzar la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde nuestro planeta.

Día 7: regreso y descanso

Orion inicia el camino de vuelta.

La tripulación comparte sus observaciones con científicos y disfruta de un día más relajado tras el momento más intenso de la misión.

Día 8: radiación y control manual

Se prueban sistemas para protegerse de tormentas solares.

Además, los astronautas vuelven a pilotar Orion manualmente, evaluando su control en el espacio profundo.

Día 9: preparación para volver a casa

Se ultiman detalles del reingreso.

La tripulación prueba equipos médicos y prendas diseñadas para ayudar al cuerpo a readaptarse a la gravedad terrestre.

Día 10: regreso a la Tierra

Orion se separa de su módulo de servicio y entra en la atmósfera a altísimas temperaturas.

Tras el despliegue de paracaídas, la cápsula ameriza en el Pacífico, donde será recuperada.

Más que un simple viaje, Artemis II es el ensayo general para volver a pisar la Luna y el primer paso hacia Marte.