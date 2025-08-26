Así es el nuevo tejido que se realiza a partir de la patata

La start-up británica FIBE ha desarrollado un nuevo tejido sostenible creado a partir de la patata, marcando un avance en la búsqueda de alternativas ecológicas dentro de la industria textil. Esta propuesta forma parte del creciente movimiento global por emplear materiales renovables y naturales en sectores tradicionalmente contaminantes, como el textil, considerado el segundo más perjudicial para el medio ambiente después del petróleo.

Este innovador material se obtiene de una parte no comestible de la planta de la patata que normalmente se desecha. Frente al algodón, presenta importantes beneficios medioambientales: requiere un 99,7 % menos de agua, no necesita tierras de cultivo adicionales, genera un 83 % menos de emisiones de CO₂ y reutiliza residuos que no pueden ser ni consumidos ni compostados.

Además de estas ventajas, se trata de una fibra biodegradable y procedente de una fuente renovable, lo que la convierte en una alternativa más sostenible frente a los tejidos sintéticos y en una solución para reducir el volumen de desechos agrícolas.