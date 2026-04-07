Artemis II completa con éxito su sobrevuelo de la Luna: así ha sido

La misión Artemis II ha completado con éxito el esperado sobrevuelo de la Luna, el momento más crítico de toda la misión, en una jornada que marca el regreso de la exploración humana al entorno lunar más de medio siglo después.

La nave Orion alcanzó su punto de máxima aproximación al satélite a la 1:00 de este martes 7 de abril (hora peninsular española), tras varios días de viaje desde su lanzamiento el pasado 1 de abril.

Confirmación tras el silencio

Uno de los momentos más tensos de la jornada se ha producido durante el paso por la cara oculta de la Luna, cuando la tripulación perdió la comunicación con la NASA durante aproximadamente 40 minutos.

La señal se recuperó a las 1:25 (hora peninsular), confirmando que la maniobra se había realizado con éxito. "Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra". Con esa frase ha confirmado la astronauta Christina Koch, de la tripulación de la misión Artemis II, que ha recuperado la comunicación con la NASA.

Ese instante, esperado tanto por los equipos en Tierra como por la comunidad científica, marcó el final del momento más delicado de la misión.

Un hito histórico

Con este sobrevuelo, Artemis II se convierte en la primera misión tripulada en viajar al entorno lunar desde el final del programa Apolo en 1972.

Durante la maniobra, la nave utilizó la gravedad lunar para redirigir su trayectoria de regreso a la Tierra, en una operación clave para el éxito de la misión.

Imágenes y observaciones inéditas

Durante su paso por la cara oculta, la tripulación ha llevado a cabo una intensa campaña de observación y fotografía de la superficie lunar.

En los días previos, los astronautas ya habían logrado captar algunas de las primeras imágenes directas de esta región en décadas, incluyendo formaciones como la cuenca Oriental, una de las más grandes e inexploradas del satélite.

Fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II | NASA

Se espera que en las próximas horas la NASA difunda nuevas imágenes y datos recogidos durante el sobrevuelo.

Próximo destino: la Tierra

Tras completar esta maniobra, la nave Orion inicia ya su trayectoria de regreso a la Tierra, donde está previsto que americe frente a la costa de San Diego el próximo 10 de abril.

La misión, de unos diez días de duración, servirá como paso previo a Artemis III, el programa con el que la NASA pretende llevar de nuevo astronautas a la superficie lunar.