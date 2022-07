Apagar la notificaciones de tu móvil para no distraerte provoca lo contrario según la ciencia

Los nuevos avances en tecnología no nos permiten desconectar prácticamente en ningún momento, ya sea en el coche, en el reloj o en la tableta, recibimos información por todos lados. Aunque bien es cierto que estos mismos dispositivos nos permiten limitar la cantidad de notificaciones que recibimos, silenciar las notificaciones puede ser contraproducente.

Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos sugiere que los usuarios tienden a coger más sus teléfonos cuando están en modo silencio debido al fenómeno FoMO o la sensación de que te estás perdiendo algo. Pero, ¿De qué trata este fenómeno?

El fenómeno FoMO

El estudio llevado a cabo por dos expertos en comunicaciones analizó la aplicación 'Tiempo de Uso' de 138 sujetos. ¿Su objetivo? Averiguar si los usuarios se distraerían menos o si por el contrario se encontrarían más preocupados por lo que se podrían estar perdiendo.

En él descubrieron que los individuos revisaban el teléfono más veces cuando este se encontraba en silencio, en comparación a cuando dejaban las alertas activas. Esto se debe al fenómeno FoMO, la sensación de que te estás perdiendo algo o no estás "conectado".

El FoMO, se encuentra relacionado con el 'Need to Belong (NtB)', esa necesidad de pertenecer que se puede ver representada por el alto miedo a perderte algo y 'no pertenecer'. Cuando nuestros teléfonos vibran o escuchamos la notificación, sentimos mayor satisfacción y no encontramos psicológicamente menos angustiados.

Los expertos han demostrado que, silenciar los dispositivos, solo hace aumentar el nivel de ansiedad y estrés por comprobar el teléfono, al menos en los participantes del estudio.

Técnicas para no distraerte

Una de las grandes distracciones a día de hoy es el teléfono móvil y, como hemos comentado previamente, silenciarlo puede no solucionar este problema. Si te encuentras estudiando o realizando una tarea y te sueles distraer, puedes probar con la técnica Pomodoro. Esta técnica trata de aumentar tu productividad desglosando tus tareas y efectuando pequeños descansos de 5 minutos cada cierto tiempo.

¿De qué trata la técnica Pomodoro? Cuando te encuentres realizando una tarea, prueba este método. Pon un temporizador de 25 min y céntrate por completo en esa tarea. Cuando haya pasado el tiempo, apunta un 'pomodoro' y date un descanso de 5 minutos. Cuando hayas realizado 4 pomodoros date un descanso un poco más largo de 10-15 minutos.

