Cómo evitar olvidar las notificaciones importantes que nos llegan al móvil

Las notificaciones del móvil suelen indicar nuevos mensajes, información de algunas aplicaciones, llamadas o cambios relacionados con el dispositivo. Son muy útiles, ya que ofrecen la posibilidad de estar actualizado en todo momento de lo que ocurre en el teléfono. Sin embargo, a veces solemos deshacernos de ellas demasiado rápido. En este vídeo encontrarás cómo evitar olvidar las notificaciones.

Estos mensajes se encuentran en la parte superior del móvil. Si se desliza el dedo de arriba abajo, aparece una pantalla donde se muestran todas las notificaciones recientes. Además, en algunos teléfonos también es posible verlas cuando el dispositivo está bloqueado. Sin embargo, la aplicación puede influir en el lugar donde aparezcan, por ello, únicamente se muestran algunas cuando el teléfono está en reposo.

A veces, ver tantas notificaciones en la pantalla genera agobio, ya que se quiere atender a todas lo antes posible. No obstante, solemos descartar aquellas que no nos resultan importantes, por lo que acabamos olvidándolas. Al no verlas en la barra superior del móvil, las damos por solucionadas y nunca atendemos el aviso.

Algunas aplicaciones permiten bloquear las notificaciones, lo que supone una buena solución para este problema. Cuando no queremos prestar atención a una herramienta en concreto, podemos desactivar sus avisos, así podemos centrarnos en aquellos que sí poseen especial relevancia.

De esta manera, la barra superior del móvil contará con un menor número de notificaciones, por lo que será más fácil ocuparse de las importantes. Por ejemplo, si no queremos estar pendientes de WhatsApp, en los ajustes del dispositivo se pueden desactivar los avisos. Igualmente, recibiremos los mensajes, por lo que podemos responderlos cuando entremos en la aplicación, mientras tanto, el teléfono no informará.

Si sueles eliminar las notificaciones y acabas desatendiéndolas, en este vídeo encontrarás el método infalible para no olvidarte de ellas. Conseguirás contestarlas todas aunque no sea en el momento.

