Fallece una joven de 17 años por meningitis en Dénia, Alicante: qué es y síntomas de esta enfermedad

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha investigado la muerte este lunes de una joven de 17 años en el hospital de Dénia (Alicante) tras ingresar con síntomas compatibles con meningitis. Finalmente, los análisis microbiológicos han confirmado que la causa del fallecimiento fue esta enfermedad.

La menor había sido trasladada al Hospital de Dénia después de encontrarse mal durante el fin de semana. Su estado empeoró rápidamente y, pese a la atención médica, falleció pocas horas después de su ingreso.

Tras confirmarse el caso, las autoridades sanitarias activaron de inmediato el protocolo de salud pública. Este procedimiento incluye el rastreo de todas las personas que han tenido contacto estrecho con la joven para administrarles quimioprofilaxis, un tratamiento preventivo que ayuda a evitar posibles contagios.

La meningitis se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, como la tos, los estornudos o los besos, lo que hace fundamental actuar con rapidez para cortar la cadena de transmisión.

La meningitis es una enfermedad que provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede evolucionar de forma muy rápida y, en los casos más graves, resultar mortal, especialmente si no se trata a tiempo.

Las autoridades insisten en la importancia de acudir al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o rigidez en el cuello.