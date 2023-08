El alcohol no hace más guapa a la gente: la ciencia lo desmiente

Siempre se ha dicho que el alcohol hace que veamos a la gente más guapa, pero la ciencia lo ha desmentido. Una nuevo estudio publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs asegura que el alcohol aumenta las opciones de acercarse a personas que se consideran atractivas, pero no hace que los demás parezcan más atractivos. Según esta investigación, ese fenómeno no se ha estudiado ni probado científicamente.

Lo cierto es que existe algún estudio científico anterior a este nuevo trabajo que ha tratado de explorar este terreno. Pero en estas investigaciones, los participantes se limitaban a evaluar el atractivo de otras personas sobrias y en estado de embriaguez basándose en fotos.

Para llevar a cabo ese estudio, acudieron al laboratorio 18 parejas de amigos varones veinteañeros para que valoraran el atractivo de las personas que veían en fotos y vídeos.

A los participantes se les comentó que podrían tener la oportunidad de interactuar con una de esas personas en un experimento futuro. Después de puntuar su atractivo, se les pidió que seleccionaran a las personas con las que más les gustaría interactuar.

Dos parejas de hombres acudieron al laboratorio en dos ocasiones. Una de las veces, ambos recibieron alcohol para beber y en la otra ocasión, ambos recibieron una bebida sin alcohol.

El hecho de que los participantes estuvieran o no bajo los efectos del alcohol no influyó en lo guapos que les parecieran los demás. Sin embargo, el consumo de alcohol sí afectaba a la probabilidad de que los hombres quisieran interactuar con personas que consideraban atractivas. Cuando bebían, eran 1,71 veces más propensos a seleccionar a una de las cuatro candidatas más atractivas para conocerlas en un futuro estudio que cuando estaban sobrios.

En conclusión, puede que el alcohol no altere la percepción, sino que aumente la confianza en las interacciones con el resto de personas.