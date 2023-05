El alcohol es una causa directa del cáncer, según un estudio científico

Un estudio de la Universidad de Oxford, la Universidad de Pekín y la Academia de Ciencias Médicas de China ha relacionado directamente el alcohol con varios tipos de cáncer. Las probabilidades de desarrollar esta enfermedad estarían determinadas por los genes.

Los científicos asimilan que, en los países occidentales, el alcohol es una causa directa del cáncer de cabeza, cuello, esófago, hígado, colon y mama. Sin embargo, querían estudiar si el alcohol causaba el cáncer directamente o estaba relacionado con otros factores como el tabaquismo.

Para averiguarlo, utilizaron un enfoque genético que relacionaba las variantes de los genes ALDH2 y ADH1B con un menor consumo de alcohol. Estos se relacionan con la aceleración de la actividad del alcohol dentro del cuerpo o la pérdida de esta capacidad. Los resultados del estudio se publicaron en 'International Journal of Cancer'.

Utilizaron datos de unos 150.000 participantes chinos que tenían baja tolerancia al alcohol para ALDH2 y ADH1B. También realizaron cuestionarios sobre hábitos de consumo y seguimientos médicos durante once años. Finalmente, el análisis se basó principalmente en los 60.000 participantes varones, ya que las mujeres chinas no consumían alcohol apenas.

Cerveza en un bar | Thomas Hawk en flickr

Relación entre el alcohol y el cáncer

Mediante sus análisis, los investigadores descubrieron que en los hombres los alelos de baja tolerabilidad al alcohol estaban fuertemente vinculados a un consumo reducido de alcohol. Sin embargo, el 7,4 % de los varones (unos 4.500) desarrollaron cáncer a lo largo del estudio.

"Los hombres que portaban uno o dos de los alelos de baja tolerabilidad al alcohol para ADH1B tenían entre un 13 y un 25 % menos de riesgo de cáncer en general", señala la Universidad de Oxford.

En general, los hombres que portaban dos copias del alelo de tolerabilidad baja en alcohol para ALDH2 bebían muy poco alcohol y tenían un riesgo 14 % menor de desarrollar cualquier tipo de cáncer y un riesgo 31 % menor de desarrollar cánceres que anteriormente se habían relacionado con el alcohol (cánceres de cabeza y cuello; esófago, colon, recto e hígado).

Además, los hombres que bebían regularmente a pesar de tener una copia del alelo de baja tolerancia al alcohol para ALDH2 tenían riesgos significativamente más altos de cáncer de cabeza y cuello y cáncer de esófago. Para los no bebedores o los bebedores ocasionales, no hubo una asociación general entre portar una copia del alelo de baja tolerabilidad al alcohol para ALDH2 y un mayor riesgo de cáncer. Por otra parte, en las mujeres no se relacionaron los alelos de baja tolerabilidad al alcohol con un mayor riesgo de cáncer.

Por último, la doctora y autora del estudio Pek Kei (Becky) Im señaló: "Estos hallazgos indican que el alcohol causa directamente varios tipos de cáncer, y que estos riesgos pueden aumentar aún más en personas con baja tolerancia hereditaria al alcohol que no pueden metabolizar adecuadamente el alcohol".