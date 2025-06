La Xiaomi Smart Band 10 vuelve a filtrarse con más detalle antes de presentarse

Hace solo un par de días os contábamos que la nueva pulsera de Xiaomi se había filtrado con bastante detalle, mostrándonos el diseño de la pulsera, desvelando sus características e incluso precio. Pues bien, ahora estas filtraciones van más allá, porque, aunque no nos desvelen nada realmente nuevo en cuanto a especificaciones, sí que se trata de material de marketing que nos indica un lanzamiento a la vuelta de la esquina. Y eso sí que es reseñable.

Aspecto definitivo de la pulsera

La información, que ha obtenido en exclusiva el medio YTECHB, nos muestra los materiales de prensa de la pulsera, los que utilizará Xiaomi para promocionarla. En estos materiales vemos características que ya se habían filtrado, pero de las que ahora tenemos una mejor idea de lo que supondrán en la comunicación de la marca, o lo que es lo mismo, la importancia que les da Xiaomi.

Son varios materiales de prensa donde podemos ver que la pulsera contará con una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas, que es un poco más grande que la del modelo actual. Esta tendrá un brillo de 1500 nits y una tasa de refresco de 60Hz. La batería de esta pulsera nos ofrecerá una autonomía de hasta 21 días con una carga completa, este siempre ha sido uno de los aspectos más destacados de las anteriores generaciones.

Los modos deportivos que será capaz de monitorizar serán cada vez más, en este caso hablamos de más de 150, lo que no está nada mal. Uno de los más destacados será un nuevo modo de natación avanzado, así como de frecuencia cardiaca mejorado. Otra de las imágenes nos muestra que la pulsera llegará en nuevos colores, incluso una variante donde la pulsera de silicona es multicolor, con un aspecto realmente nuevo y fresco, diferente a lo que hemos visto de ella antes.

Otro de los aspectos que destacan estas imágenes de prensa son un nuevo y mejorado modo de seguimiento del sueño. Este nos ofrecerá un guiado personalizado, que nos permitirá abordar los posibles problemas que puedan derivar de nuestra forma de dormir, y cómo resolverlos. Por lo que con estas imágenes no solo se confirman muchas características, sino que ya sabemos cuáles serán los puntos clave de venta de esta pulsera, y cómo los va a destacar la firma china.

Y es que como era de esperar, y ya nos avanzaban las anteriores filtraciones, da la sensación de que será el software el protagonista de estas novedades, y no tanto el hardware de la pulsera. Es verdad que la pantalla va a ser algo más grande, parece que según las medidas filtradas algo más ancha, pero igual de alta. Por tanto, será una generación que mejorará en detalles, y es que no nos engañemos, no hay mucho que mejorar en estas pulseras.

Su precio volverá a ser similar al de su predecesora, y es de esperar que en España se estrene por unos 40 euros, a 39 euros llegó el pasado año a las tiendas españolas.