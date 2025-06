Musk amenaza con "desmantelar" la nave Dragon en medio del rifirrafe con Trump

El multimillonario Elon Musk ha asegurado que "no retiraremos Dragon", la aeronave empleada por Estados Unidos para transportar material y personas a la Estación Espacial Internacional (EEI), horas después de amenazar con ello en respuesta a la sugerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar subsidios y contratos al dueño de SpaceX, en medio del tira y afloja entre los dos magnates.

"Buen consejo. De acuerdo, no retiraremos Dragon", ha respondido a un usuario de su red social X, que sugería tanto a Trump como a Musk dar "un paso atrás durante un par de días".

El empresario tecnológico parece así haber rectificado horas después de que él mismo anunciase que SpaceX empezaría a "desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato", una medida que justificó "a la luz de la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales".

"La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales (a las empresas) de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera", resaltó el inquilino de la Casa Blanca.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Musk "estaba perdiendo credibilidad" en el cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). "Le pedí que se fuera (...) y simplemente se ha vuelto loco", sentenció.

Este último intercambio de mensajes ha ocurrido después de que el multimillonario haya cargado este jueves contra el mandatario estadounidense, asegurando que "sin (él) habría perdido las elecciones".

El rifirrafe entre los dos magnates llega además tras las críticas de Musk de esta semana al proyecto fiscal de Trump, describiéndolo como una "abominación repugnante", a lo que el presidente estadounidense respondió afirmando sentirse "muy decepcionado" y asegurando que el que fuera su asesor "conocía los entresijos de este proyecto de ley (...) lo sabía todo".

En este sentido, Trump ha defendido su reforma fiscal como "uno de los mejores proyectos de ley que se han presentado al Congreso", reiterando que la iniciativa permitirá "un recorte récord de gastos" y asegurando que, de no salir adelante, "habrá un aumento de impuestos del 68 por ciento y cosas mucho peores que eso".

"No me importa que Elon se haya vuelto en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses", ha señalado el mandatario al tiempo que ha afirmado que "yo no he creado este desastre, solo estoy aquí para arreglarlo".

La discusión entre ambos ha llegado hasta un punto en el que Musk ha acusado a Trump de aparecer en los archivos no publicados de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de pedofilia y tráfico de menores.

A este respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha intentado atajar la situación como "un episodio desafortunado por parte de Elon, quien no está satisfecho" con la reforma fiscal "porque no incluye las políticas que él quería", según sus declaraciones a la televisión estadounidense CNN.