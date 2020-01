La rutina de cada mañana: te despiertas, miras el móvil y contestas a los mensajes que amigos y conocidos te han mandado. Hoy en día utilizamos Whatsapp para todo: hablar con amigos que están lejos, con tu pareja, con compañeros de trabajo e incluso con tu abuela. Esta aplicación de mensajes se ha convertido en un imprescindible en nuestros teléfonos móviles. Además, tiene múltiples utilidades: hacer grupos, llamadas y videollamadas e incluso difusiones de mensajes por listas.

Así que si un día necesitas utilizar esta aplicación pero te has olvidado el móvil en casa, puede que te pierdas algún plan, no sepas encontrar alguna calle o no puedas consultar los mensajes que te han llegado a Whatsapp. Pero este fastidio tiene una solución, como te contamos en el vídeo, y si tienes un ordenador cerca con acceso a Internet. La única pega es que, para funcionar, tu móvil también tendrá que tener acceso a la red en todo momento, si no, no podrás conectarte.

Las mejoras de Whatsapp

La aplicación más famosa de mensajería para móviles fue lanzada al mercado en 2009. Desde entonces, Whatsapp ha conseguido ser la más descargada con cinco mil millones de descargas en todo el mundo. Actualmente, la aplicación cuenta con servicios como los grupos de hasta 76494 personas, listas de difusión, enviar documentos en PDF o ver vídeos de Youtube dentro de la plataforma, sin descargarlos.

De cara a este 2020, Whatsapp prevé incluir en la aplicación una de las actualizaciones más esperadas: el modo oscuro. Este modo permitirá a los usuarios utilizar la aplicación con un fondo negro, que gastará menos batería y será más conveniente usarlo cuando estemos a oscuras. Además, desde la compañía han afirmado de que, al menos de momento, la aplicación no tendrá publicidad y seguirá siendo gratuita. Otras de las funciones que permite Whatsapp es ver tus mensajes en la televisión o escucharlos con el asistente de Google. En el siguiente vídeo podrás descubrir cómo usar Whatsapp cuando te has dejado el móvil en casa.

