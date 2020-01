Mientras que otras aplicaciones como Twitter, Youtube e Instagram han desarrollado ya su modo oscuro, los usuarios aún siguen esperando a que llegue el de WhatsApp. Previsto para 2020, este modo permitirá utilizar la aplicación de mensajería con fondos negros y los textos estarán escritos en color blanco.

Esta actualización permitirá cambiar el color de la interfaz a un modo oscuro, que ayudará a ahorrar batería y también servirá para relajar la vista. Además, el modo oscuro es beneficioso para la salud de los ojos, puesto que con el color negro los ojos se fatigarán menos en entornos de poca luz, como por ejemplo, cuando chateas cuando estás en la cama.

El esperado modo oscuro de WhatsApp estará disponible a lo largo de 2020 tanto para dispositivos Android como para los de iOS. Esta actualización contará con la posibilidad de sincronizarlo al modo oscuro de nuestro móvil, aunque también podrá trabajar de forma autónoma: con el modo oscuro activado o desactivado permanentemente.

¿Qué pasa si pico y pincho en el enlace?

En enlace que está corriendo por los grupos de WhatsApp estos días promete activar el modo oscuro en tu cuenta de la aplicación mediante unos sencillos pasos y en unos segundos. “Esta es la función secreta para activar el Modo Oscuro de tu cuenta WhatsApp”, dice el reclamo. Después de acceder al enlace, la página pide al usuario que comparta el mensaje a más contactos para poder activar el deseado modo. “Envía el mensaje de 5 a 10 amigos o grupos de WhatsApp, haz clic en continuar y activarás el modo oscuro”, promete.

Sin embargo, este mensaje no cumple con lo que promete y no activa ningún modo oscuro, porque este aún no ha sido lanzado por la compañía. Por lo tanto, lo recomendable es no compartir este mensaje con ningún contacto, ya que se trata de un engaño con el objetivo de recopilar datos personales de las personas que acceden a estas páginas, también repletas de anuncios engañosos que prometen regalos a cambio de datos personales.

