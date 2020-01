La aplicación de mensajería es la más popular del planeta, y como tal es la que utilizan cientos de millones de personas a diario. Y como es lógico el uso diario de la aplicación siempre puede crear ciertas fricciones entre las personas que la utilizan y chatean a través de ella. Una de las más polémicas siempre ha sido la de saber qué es lo que ha escrito una persona en un mensaje incluso después de que esta lo haya borrado tanto para ella como para nosotros. Esta herramienta es muy utilizada a diario, y nos permite saber que alguien ha borrado un mensaje, pero no el contenido de este. Pues bien, hoy os contamos lo sencillo que es capturar todos esos mensajes que han sido borrados de la aplicación, y que de otra manera nunca conoceríamos.

Así puedes conocer lo que te habían escrito

Esta herramienta lleva ya cierto tiempo en WhatsApp, aunque es relativamente reciente, y con ella tenemos la posibilidad de enmendar un error al haber escrito algo que no queremos que otros lean. Solo tenemos que pulsar sobre el mensaje, y seleccionar borrar para todos. En ese momento el mensaje desaparece no solo de nuestro chat, sino también del de la otra persona. Pues bien, podemos enmendar estos borrados gracias a una app muy interesante, que es totalmente legal y funciona de una manera muy sencilla.

Recuperando el mensaje borrado | Tecnoxplora

Cuando un mensaje se envía a otra persona, a esta se le notifica la llegada le mensaje, con su cometido. Si lo borramos tanto de su chat como del nuestro, ninguno tiene acceso a ese mensaje, no lo puede leer. Pero en el caso de que esa persona borre el mensaje de nuestro chat antes de que lo leamos, nos vamos a quedar con las ganas de haberlo leído. Eso ya no nos va a pasar con la app que os traemos hoy para Android, y que se llama WAMR - Recupera mensajes borrados. Tal y como dice su nombre, con ella podemos recuperar esos mensajes que han sido borrados por otras personas.

Su funcionamiento es sencillo, porque lo que hace es capturar todos los mensajes que llegan de WhatsApp y almacenarlos, independientemente de que después estos sean borrados. Al copiar el mensaje de la notificación, el mensaje queda guardado y a salvo en la aplicación. De esta manera, si vas a WhatsApp y ves que te han enviado un mensaje que ha sido posteriormente borrado, puedes entrar en esta app y verlo tal y como te lo habían enviado. De hecho se irán mostrando los mensajes en forma de chat dentro de la aplicación, de tal manera que no se nos escapará ninguno de estos mensajes, aunque ya hayan sido borrados por completo de la sala de chat de WhatsApp.

Así, aunque no estés atento a los mensajes, siempre tendrás una copia de ellos esperándote dentro de esta app, algo que como es lógico, puede ser divertido unas veces, y ciertamente peligroso en otras. Se suele decir que ojos que no ven corazón que no siente, y con esta herramienta nos arriesgamos a conocer cosas que quizás no deberíamos conocer nunca, pero eso ya es decisión vuestra.