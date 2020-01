Los asistentes de voz se han convertido en compañeros habituales para la mayoría de usuarios móviles. Lo que hace años hubiera parecido ciencia ficción, el hablarle a nuestro teléfono, a un altavoz, y hasta mantener conversaciones con ellos. Gracias a estos asistentes podemos hacer muchas cosas que antes eran impensables. Ya lo era para muchos de nosotros chatear con otras personas al otro lado del planeta al instante. Y ahora, desde hace unos meses, también podemos pedirle al asistente de voz de nuestro móvil que nos lea los mensajes de WhatsApp. Esto resulta tremendamente útil cuando estamos haciendo algo que no nos permite coger el teléfono, y necesitamos saber qué es lo que nos han escrito.

Escucha los mensajes en Google Assistant

Este es el asistente de voz de los móviles de Google, y con él podemos hacer multitud de tareas con solo pedírselas mediante la voz, como en el caso de los mensajes de WhatsApp, que además de poder enviarlos a través del asistente, podemos también escucharlos, por ejemplo cuando vamos conduciendo y no queremos manipular el teléfono para evitar perder la concentración sobre la carretera. Para ello, si es la primera vez que se lo pedimos al asistente, tendremos que darle los permisos necesarios para que este pueda leer nuestras notificaciones. Como sabéis esto es algo básico a la hora de manejar una información tan delicada como esta.

Leyendo mensajes de WhatsApp | Tecnoxplra

Para ello simplemente dile al asistente “lee mis mensajes de WahtsApp” a lo que el asistente nos responderá la primera vez que necesita permisos para poder leer nuestras notificaciones. Entonces nos dará la posibilidad de cambiar ese parámetro en los ajustes del teléfono, algo para lo que nos dará además el acceso directo y nos indicará dónde debemos activar este permiso. Una vez que lo hagamos, podremos volver al asistente y repetirle de nuevo “lee mis mensajes de WahtsApp” entonces sí, veremos cómo aparecen los últimos mensajes que hemos recibido en pantalla, a la vez que los escuchamos a través del altavoz del teléfono.

En el caso de que no haya mensajes nuevos, Google Assistant nos lo dirá también, para que no nos quedemos con la dudad de si nos habían escrito o no. Por otro lado, una vez que vemos los nuevos mensajes, podemos optar por responder a los mensajes de dos maneras. O bien a través de un mensaje diciendo “responder mensaje” y añadiendo la respuesta después, o bien pulsando directamente en la pantalla sobre el botón “responder” y añadiendo la respuesta de viva voz en el asistente.

Una vez escrito el mensaje podremos decirle que lo envíe. Pero lo más interesante sin duda es poder escuchar los mensajes cuando no tengamos acceso físico al teléfono, que puede ser en muchas ocasiones en las que estemos haciendo otra cosa y no queramos esperar a coger de nuevo el teléfono. Desde luego no puede ser más sencillo escuchar estos mensajes, algo que puede funcionar también con otras apps de mensajería, de las que Google Assistant también tendrá opción de leer las notificaciones.