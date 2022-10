El traductor de Google se integra por completo con Lens, ¿cómo funciona?

Una de las grandes ventajas que nos ha traído la tecnología en estos últimos años es la facilidad para poder movernos por el mundo gracias a diferentes herramientas para poder traducir todo lo que nos rodea. Ya no da tanto miedo salir a un país extranjero, por muy complicado que sea el idioma que debemos hablar, ya que apps como el traductor de Google incluso pueden hablar en otros idiomas por nosotros o traducir en tiempo real todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esto es algo que nos ha facilitado Google Lens en los últimos años, la app de inteligencia artificial que puede analizar todo lo que ocurre delante de la lente de la cámara. Ahora estas dos apps se integran para crear un combo insuperable a la hora de traducir.

Una traducción aún más sencilla

Hasta ahora hemos podido hacer este tipo de traducciones en tiempo real de manera independiente, por un lado, por parte de Lens, y por otro del traductor de Google. Pero ahora ambas se integran para que sea aún más sencillo poder traducir este cartel que estamos viendo en otro idioma en tiempo real. Pues bien, el traductor de Google estrena ahora una nueva interfaz que hace mucho más sencillo este proceso, hasta el punto de que solo hay que apretar un botón para que la aplicación comience a traducir en tiempo real todo lo que nos está rodeando en ese momento.

La nueva funcionalidad | Tecnoxplora

Ahora en la parte inferior derecha tenemos un botón de cámara, que al pulsarlo abre la cámara de fotos de nuestro móvil y traduce de manera instantánea todos los textos a los que apuntamos con ella. Solo tenemos que pulsar en la parte superior de la pantalla para elegir desde qué idioma se va a traducir, y a qué idioma vamos a hacerlo. De esta manera llega a todos los usuarios, tanto los de iOS como los de Android, una manera de traducir con la cámara que ya se había avanzado y filtrado hace varios meses, pero que ahora tiene carácter definitivo. Con esta gran novedad no vamos a tener que estar recurriendo a Lens para poder hacer las traducciones de carteles y cualquier otro objeto en tiempo real con la cámara.

Y es que no se nos ocurren mejores funcionalidades que la que ofrece este traductor cuando salimos de viaje al extranjero. Porque no solo podemos traducir la cartelería o un prospecto en tiempo real, sino que podemos mostrarle las traducciones a alguien que nos crucemos por la calle, e incluso conversar con él a través de la voz del asistente de Google, que puede convertirse en un auténtico intérprete que nos dice en tiempo real lo que está diciendo esa persona en su idioma, y viceversa. Lo normal es que si actualizas el traductor de Google a la última versión, al menos si tienes Android, ya veas esta nueva funcionalidad. Además de un diseño Material You que le sienta bien de verdad a esta aplicación.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Los cinco trucos más útiles del traductor de Google