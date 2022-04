El traductor de Google estrena el widget que todos estábamos esperando

Si hay algo en lo que hemos avanzado espectacularmente desde que tenemos nuestros smartphones, es en la capacidad para viajar a cualquier país y hacernos entender con las personas que nos rodean sin que tengamos un gran conocimiento de un idioma. Apps como el traductor de Google permiten mantener conversaciones casi simultáneas sin tener que reparar en si sabemos o no ese idioma. Una app de traducción que es muy buena, pero que también es mejorable. Y eso es lo que está haciendo ahora Google, con un widget que desde luego estábamos esperando desde hace tiempo y que parece ya está a la vuelta de la esquina.

Por fin, un widget práctico

Los widgets están viviendo una segunda juventud en Android, desde que precisamente Apple los estrenó muchos años después en iOS. Esto curiosamente ha llevado a gigantes como Google a repensarse sus widgets y hacerlos más atractivos, algo curioso por otro lado. Y ahora hemos conocido que el traductor de Google ya está preparando un nuevo widget, que desde luego va a contar con las características que muchos le habíamos pedido, o deseado tener en los últimos años. Y es que se han dejado ver ya en algunos móviles dos nuevos widgets de este traductor, que se adaptan al nuevo lenguaje visual Material You de Android 12.

Pero ha sido la propia Google la que ha anunciado en sus redes sociales que el nuevo widget está listo para Android, compartiendo una imagen en la que se muestra este en el escritorio de un dispositivo Android. Anteriormente este mismo widget se había dejado ver en desarrollo, pero no activos en el sistema operativo. Pero ahora se confirma que ya son una realidad. Eso sí, de momento son pocos los que han podido acceder a ellos, y parece que hace falta no solo la última versión del sistema operativo de Google, sino también del propio traductor, aunque no hay que descartar que como en otras apps de Google sea compatible finalmente con versiones anteriores de Android.

¿Qué aportan estos widgets?

Pues bien, el traductor de Google al fin y al cabo es una app que demanda gran inmediatez ya que nunca se sabe cuándo vamos a necesitar traducir algo, puede que tengamos delante a una persona que nos habla en otro idioma y necesitamos un acceso directo y rápido. Y por lo que vemos en uno de los widgets vamos a poder pulsar directamente sobre el botón de traducción entre nuestro idioma y otro predeterminado. Así como elegir el modo de traducción con dictado de voz, de conversación y ofrecer un acceso directo para poder traducir un texto dentro de una imagen que obtengamos con la cámara de fotos.

El otro widget es bastante más grande, casi que necesitamos una página entera del escritorio para poder mostrarlo en todo su esplendor. Ahí podemos ver las frases traducidas que hemos guardado, para tenerlas a mano y reproducirlas si es necesario en alguna situación concreta, o bien copiarla para pegarla en otro lugar. Es de esperar que en los próximos días sobre todo con la última actualización de la app de traductor veamos estos nuevos widgets a nuestra disposición.