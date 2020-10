Tinder ofrece la posibilidad de tener citas online a través de videollamadas, ¿cómo?

La pandemia de coronavirus no solo ha afectado al tejido productivo y de servicios de la sociedad, sino que incluso a la hora de ligar y buscar pareja las cosas se han complicado muchísimo. Da igual lo feliz que un esté de haber conocido a alguien a través de Tinder que, si no existe la posibilidad de que se puedan ver es muy complicado que esa relación siga adelante. Siquiera que llegue a comenzar.

Es por eso que hace algunos meses, Tinder ya anunció que iba a añadir a su plataforma toda una serie de funciones pensadas para que esos match siguieran el curso natural de una posible relación, permitiendo a ambas personas seguir en contacto y, sobre todo, mantener citas online con las que llegar a conocerse mejor. Aunque el mundo siga sumido en la pandemia y nuestro país imponga medidas de confinamiento estrictas.

Las videollamadas, al redcate de las apps de citas

Face to Face es el nombre que ha pensado Tinder para esta función que permitirá a dos personas que han hecho match conocerse mejor, sin necesidad de recurrir a una cita presencial. Se trata, como podéis imaginar, de un chat de vídeo en el que ambos pretendientes pueden verse las caras, charlar y todo, sin necesidad de compartir información personal, más allá de la que hayan confiado a la plataforma de dating.

Hay que decir, de todas formas, que este Face to Face ya estaba operativo, en formato early access (acceso anticipado) el pasado mes de julio para unos pocos perfiles en algunos países, como una opción más que añadir al precio de suscripción que pagan ciertos usuarios, de tal forma que ahora ya empieza a estar disponible de forma general en todos los territorios en los que Tinder está presente. Lo que incluye a España.

Nuevas citas online con videollamadas de Tinder. | Tinder

El jefe de productos de confianza y seguridad de Tinder, Rory Kozoll, ha declarado que "estamos emocionados de compartir que nuestra función Face to Face se está implementando en nuestra comunidad global después de recibir comentarios positivos de nuestros miembros que han tenido acceso temprano a ella [...] Esto se suma a nuestra creciente lista de funciones [...] centradas en la seguridad de los miembros a lo largo de su viaje hacia las citas, así como la verificación de fotos, el centro de seguridad y nuestra tecnología de detección de mensajes ofensivos".

Estas son, precisamente, algunas de las medidas que han tomado en los últimos tiempos desde Tinder en respuesta, no solo a la llegada de la pandemia de coronavirus, sino también para ofrecer alternativas de seguridad ante la posibilidad de sufrir una cita problemática, cuando no directamente peligrosa, con algún contacto. De ahí la llegada de un modo guardián, así como la máxima verificación posible a la hora de comprobar que todos los usuarios de la app son quienes dicen ser.

Esta función de videochat estará disponible si ambos usuarios la tienen activa y se llevará a cabo del mismo modo que realizamos una llamada con nuestro móvil con WhatsApp, Google Meet, Zoom, Skype, etc.: si no queremos hablar en ese momento, no nos veremos obligados a cogerla.