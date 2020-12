Si tienes un iPhone, podrás comunicarte con Alexa a través de órdenes de texto

La costumbre nos ha llevado a pensar que la única forma de comunicarnos con un asistente virtual es a través de nuestra voz. Es decir, hablándole a un altavoz inteligente para pedirle lo que necesitemos, ya sea Alexa, Siri o Google. Pero si por la razón que sea no es posible dar el espectáculo entonando una frase delante de más gente, siempre podemos recurrir a escribirlo, que es algo menos cómodo pero mucho más silencioso y discreto.

Y eso es lo que ha llevado a cabo Amazon, que ha decidido ofrecer compatibilidad con los smartphones de Apple para que Alexa sea capaz de entendernos sin necesidad de escuchar el micrófono, solo atendiendo a lo que le escribimos en pantalla. Algo que viene a ser como buscar en Google, a través del navegador de internet, para que nos devuelva los resultados sobre eso que que necesitamos.

Descárgate la aplicación de Alexa

Amazon, de momento, ha anunciado la llegada de esta función a EE.UU. aunque es muy posible que lo haga a otros países en las próximas semanas, tal y como realiza con otros servicios que primero prueba en el ámbito doméstico para, más tarde, dar el salto internacional. Sea como fuere, la idea de esta actualización es conseguir que el uso con el teclado de pantalla sea indistinguible del que podríamos conseguir hablando al móvil.

Alexa | Photo by Nicolas J Leclercq on Unsplash

Según un portavoz de la compañía, en declaraciones a The Verge, “Type with Alexa es una función de 'Vista previa' [...] disponible para los clientes de la aplicación iOS de Alexa que permite interactuar sin usar la voz, lo que significa que todo lo que puede decirle actualmente a Alexa ahora también se puede escribir con su aplicación móvil". Así las cosas "Type with Alexa está disponible para clientes de iOS en EE. UU.", de momento, para un cupo concreto de usuarios adscritos a los programas beta de la compañía.

Esta nueva función del asistente de Amazon no es ninguna skill ni nada parecido que haya que instalar. Se trata de un recurso nuevo, desarrollado desde la propia compañía y por lo tanto depende de un update oficial de la aplicación que podremos descargar en un futuro desde la App Store. La forma de acceder a este modo es tocando en el icono del teclado en la parte superior izquierda del menú principal de la aplicación. Aunque ya está disponible para muchos usuarios de ese programa de 'Vista previa', desde Amazon han reconocido que este Type with Alexa todavía está en pruebas y calibrando sus resultados, por lo que se podrían producir algunos errores durante su utilización.

Por poner en contexto estas opciones, hay que decir que lo que acaba de hacer Amazon con Alexa ya estaba disponible en Siri desde 2017 cuando los de Cupertino empezaron a permitir a sus usuarios realizar búsquedas escritas dentro de su asistente. ¿La razón? Pues que como os habrá ocurrido en alguna ocasión, existen situaciones en las que ponernos a hablar con el teléfono no es posible y por eso es necesaria otra forma de interacción.