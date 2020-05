¿En cuántas ocasiones has visto una prenda de ropa o una mochila que te gustaba pero no sabías dónde comprarla? Quizás te daba vergüenza preguntar a la persona que lo llevaba o no te dio tiempo a ello. Sin embargo, ahora existe una aplicación que te ayuda a encontrar todas las prendas que quieras. En el vídeo superior te explicamos cuál es y cómo funciona.

Esta aplicación, además de mostrarte la tienda en la que puedes comprar, incluye también el precio que tiene el producto o productos que han aparecido en la búsqueda. Por otro lado, si el artículo que te interesa no está disponible, esta herramienta te muestra alternativas parecidas que venden en otras tiendas, para que no te quedes sin el producto que más te gusta. Para utilizar esta aplicación solo necesitarás tenerla descargada y darle permiso para que pueda utilizar la cámara de tu móvil.

Aunque en Internet haya multitud de tiendas de ropa y de accesorios, es normal no querer perder el tiempo comparando las diferentes tiendas, precios o los materiales con los que está hecha la prenda. Sin embargo, con la aplicación que te mostramos en el vídeo superior, este proceso se volverá más rápido. Bastará con escanear el producto que nos interese y la herramienta lo buscará y nos sugerirá otras prendas similares.

Por otra parte, si te da vergüenza o no quieres preguntar a alguien dónde se ha comprado alguna prenda que lleva, ya no tendrás que hacerlo. Eso sí, para buscar el producto tendrás que tener una foto del mismo, o sea que puedes optar por buscar una imagen en la red con esa prenda que te gusta o pedir una fotografía a la persona que lleva la camiseta, pantalón o zapatos que quieres comprarte.

Si quieres conocer la aplicación de la que hablamos, dale al play en el vídeo superior.

