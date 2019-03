El truco para saber si leen tus WhatsApps aunque tengan el check azul desactivado

WhatsApp se ha convertido en la aplicación por antonomasia. Es la más utilizada por la facilidad que proporciona a la hora de acortar distancias. Aunque también se ha convertido enfoco de discusiones y opiniones diversas.

La app ha ido evolucionando hasta llegar a proporcionar la utilidad de poder enviar audios, retocar fotos o hacer videollamadas. Una de sus últimas novedades ha sido la posibilidad de activar el check azul para saber si leen tus mensajes o no.

Si eres de los que no entiende por qué no te leen o de los que no contesta a no ser que se esté acabando el mundo, te traemos un par de trucos que puedes usar tanto para saber si te leen, como para esconderte de los que ansían ver en tu conversación el check azul.