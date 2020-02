Tinder lleva unas semanas algo convulsas por culpa de algunas noticias que hemos conocido y que no deberían dejar tranquilos a sus usuarios. Más que nada porque en una red social de citas, la privacidad y discreción de todos los datos es básica para mantener la confianza en ella y que quienes participan no teman que al menor problema, sus perfiles acabarán filtrados en internet.

Si recordáis, hace apenas unos días se conoció una fuga de datos de algunos perfiles cuyas fotos y datos personales aparecieron en foros online. La cifra superaba los 70.000, lo que no es una buena noticia y pone en el punto de mira qué es lo que están haciendo desde la red social por evitar problemas parecidos. Y claro, cuando uno parece que no tiene cuidado con estas cosas, pues viene un organismo como la Unión Europea y comienza a vigilarte.

tinder_643x397 | Economía Digital

Así que ha sido la Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda la que acaba de anunciar una investigación contra Tinder para conocer de qué manera procesa y protege los datos personales de todos sus usuarios, así como si está respetando sus obligaciones de transparencia y cumplimiento de los derechos en la custodia de los datos de todos los que participan en la red social.

Transparencia para saber qué datos guardan

Si recordáis, la Unión Europea lleva ya varios años trabajando para poner coto a la industria tecnológica que se ha creado alrededor del comercio en los datos personales de los ciudadanos. El famoso Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que se aprobó el 16 de abril de 2016 y que nos otorga herramientas para solicitar la eliminación completa de nuestros perfiles en cualquier servicio, red social o plataforma online, así como una copia de todo lo que almacenan de nosotros... sin que puedan oponerse.

Una investigación que buscará saber de qué manera Tinder almacena, gestiona y comparte, en caso de hacerlo, todos nuestros datos de manera propia o con terceros. Recordad que hace apenas unos días conocíamos que en las nuevas medidas que incorporaba para facilitar la asistencia a usuarios en caso de emergencia, como el famoso botón del pánico, se supo que la empresa responsable de esa herramienta compartía los datos con terceros como Facebook, así como otras firmas relacionadas con publicidad y marketing online.

Tinder será investigada, no solo por esas noticias, sino también por las quejas reiteradas de individuos de varios países de la Unión Europea, no solo de Irlanda, y que tiene como fin encontrar "problemas concretos y posibles de protección de datos sistémicos". Además, señalan que “la consulta del DPC establecerá si la compañía tiene una base legal para el procesamiento continuo de los datos personales de sus usuarios, y si cumple con sus obligaciones como controlador de datos con respecto a la transparencia y el cumplimiento de las solicitudes de los derechos del interesado". Y ya sabéis lo que ocurre si no convencen a la Comisión... multa.