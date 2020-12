¿Tu móvil es compatible con HDR? Así puedes activarlo en YouTube

Cada vez hacemos un mayor uso de nuestros teléfonos móviles, los usamos para casi todo, para escuchar música, para transacciones bancarias, el correo electrónico, los temas de la oficina y cómo no para ver contenidos visuales. Nuestro nivel de exigencia es mucho mayor y eso unido al avance de la tecnología han hecho que tengamos a nuestra disposición contenido con una calidad de imagen que hace tiempo era inimaginable, esto se ha conseguido con mejoras como el HDR.

Son muchos los teléfonos móviles que incluyen en sus pantallas esta tecnología que destaca por generar negros más puros, blancos más luminosos y una gama más amplia de escala de grises, con lo que conseguimos imágenes con mayor calidad y con un mayor nivel de detalle en las zonas oscuras, además conseguimos una mayor precisión en los colores.

El HDR nace de la necesidad de compensar las deficiencias de los sensores a la hora de captar la luz en determinadas condiciones de luminosidad, lo que quiere decir que estos no son capaces de adaptarse a los diferentes rangos de luz por lo que les es imposible encontrar detalles ya sea en las luces más brillantes como en la oscuridad de las sombras, tal y como lo hace el ojo humano.

Ya hace tiempo que YouTube nos permite ver contenidos en HDR pero no todos los móviles son compatibles con esta tecnología. Lo cual no quiere decir que si no disponemos de un terminal que disponga de HDR no podamos verlo, los móviles relativamente nuevos tienen la capacidad de visualizar estos videos, pero lo que supone es que no disfrutaremos de la máxima calidad del vídeo.

La mayoría de los teléfonos móviles no son compatibles y este es el motivo por el cual por defecto la opción de ver videos HDR en YouTube esta inhabilitada, pero si tienes un móvil que soporta este tipo de vídeos puedes activarlo y a partir de ese momento disfrutar de los contenidos multimedia con la máxima calidad de imagen posible. Te contamos cómo activarlo.

¿Puedo ver vídeos HDR en mi teléfono móvil?

Como ya hemos comentado, no disponer de HDR no es sinónimo de no poder ver los vídeos tan sólo que los veremos con menor calidad, por lo que si no tenemos un iPhone de última generación o un Android relativamente moderno no podremos ver los vídeos en HDR a través de la aplicación móvil de YouTube. Además de esto, para disfrutar de los vídeos con la máxima definición y detalle el creador de contenido necesita subir el contenido compatible con esta opción. Un proceso adicional con el que las retrasmisiones ganan calidad.

Ajustes de Vídeo en YouTube | TecnoXplora

Cómo ver vídeos HDR en YouTube

El proceso es relativamente sencillo, aunque tendrás que realizarlo tantas veces como vídeo quieres ver en HDR. No se trata de un ajuste de carácter general de la aplicación, más bien se trata de una opción que debemos activar si está disponible en cada uno de los vídeos, te contamos cómo hacerlo:

En primer lugar, abre la aplicación YouTube en tu smartphone.

en tu smartphone. Elige el vídeo que quieres ver.

Toca sobre el vídeo y nos parecerán los controles en la pantalla .

. A continuación, pulsa sobre el cono de los tres punto s en la esquina superior derecha.

s en la esquina superior derecha. Entre las opciones vemos “calidad”, al pulsar sobre esta se despliegan las opciones disponibles.

Reproducir vídeos HDR en YouTube | TecnoXplora

Por último, si el vídeo es HDR encontraremos esta denominación junto a las opciones de resolución. Para encontrar con facilidad estos contenidos, es recomendable añadir estas siglas en el motor búsqueda.