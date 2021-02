Mejora tu privacidad desactivando el reconocimiento facial en Facebook

Mucho se ha hablado en los últimos meses acerca de la privacidad y los cambios en las políticas de uso por parte de las compañías y las maneras que tenemos de proteger nuestra intimidad y nuestros datos. Son muchas las compañías que utilizan funciones disponibles en sus aplicaciones para recabar datos e información de sus usuarios que almacenan y en algunas ocasiones comparten con terceros.

Desactiva el reconocimiento

Generalmente las empresas piden nuestro consentimiento para recabar nuestros datos con el fin de mejorar la experiencia en sus productos, pero hay ocasiones en las que no es así y hacen uso de estos de una manera poco apropiada. Ante la posibilidad que esto pueda suceder, podemos llevar a cabo una serie ajustes en la configuración de estas, aunque esto suponga evitar el uso de algunas de sus funcionalidades.

Si te preocupa tu privacidad y no quieres que nadie contacte contigo a través de tus amigos en las redes sociales bien porque has aparecido, has sido etiquetado o mencionado en una foto o vídeo de un amigo, o contacto, una buena manera es desactivar en Facebook el reconocimiento facial. Esta tecnología hace tiempo que está disponible en la red social, con ella se consigue una imagen virtual de nuestro rostro que se usará para reconocernos en fotos y vídeos ajenos, por lo que automáticamente somos identificados en los contenidos audiovisuales que cualquiera de nuestros amigos publica.

Desactivando el reconocimiento Facial en Facebook | TecnoXplora

Así se puede desactivar

A continuación de contamos como evitar que Facebook recopile más tus datos biométricos, preservando así tu privacidad, de un modo rápido y sencillo, tan solo realizando un ajuste en la configuración de la aplicación, para ello, sigue los siguientes pasos:

Entra en la aplicación, en la esquina superior derecha de la pantalla de la barra de menús, encuentras el icono con las tres rayas que nos da acceso a la configuración .

. Desplázate hacia abajo hasta llegar a “configuración y privacidad”

Una vez se despliega el menú selecciona de nuevo la opción “ configuración ”

” Al hacerlo accedemos a un nuevo menú, en el que debemos desplazarnos hasta las opciones de privacidad y encontrar “reconocimiento facial”

A la pregunta ¿quieres que Facebook pueda reconocerte en las fotos y los videos? Debemos responder No.

De este modo se elimina la plantilla de reconocimiento facial a través de la cual el programa nos identifica en el material audiovisual e incluso sugiere a nuestros amigos nuestra presencia para que nos etiqueten, por lo que al desactivarla esto ya no sucederá. Esta opción sólo está disponible en perfiles de usuarios menores de edad, si el usuario es menor no sólo no podrá activarla, sino que opción no está ni siquiera disponible.

Aunque aparentemente esta opción no guarda información que nos pueda parecer relevante, es cierto que sin ser consciente de ello se expone nuestra identidad al resto de los usuarios y esto tiene una mayor repercusión si se trata de un perfil abierto al que podría acceder cualquiera. Por lo que si eres de los que si te gusta preservar tu intimidad este ajuste te ayudará a mantenerte en el anonimato, aunque aparezcas en fotos y vídeos de tus contactos.