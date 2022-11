Twitter podría fabricar su propio smartphone, ¿por qué?

Hay que reconocer que la llegada de Elon Musk ha Twitter ha revolucionado la red social y amplificado su popularidad en todo el planeta. Sobre todo, por las idas y venidas de su nuevo propietario, Elon Musk, que ha anunciado ya multitud de novedades en la plataforma, y que desde luego han sido de lo más controvertidas. Desde el nuevo Twitter Blue y el cobro de 8 dólares por tener un “check” de notificación que en realidad no verifica nada, o los despidos masivos dentro de la red social. Sea como fuere, sus decisiones están generando tanto amor como odio. Y la última de las ocurrencias del magnate tendría que ver con el hardware, concretamente con una “loca” posibilidad, la de que Twitter pueda fabricar su propio smartphone en el futuro.

Qué hay de cierto en ello

Y es que en las últimas horas se ha especulado con que la red social podría fabricar su propio teléfono para responder a unas supuestas acciones tanto de Apple como de Google para eliminar la plataforma de sus tiendas digitales. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las suscripciones dentro de la aplicación, con el famoso Twitter Blue a la cabeza. Hasta tal punto que se ha hablado de que los dos gigantes tecnológicos podrían eliminar a la red social de sus tiendas si finalmente Musk decide introducir sistemas de suscripción que no pasen necesariamente por las tiendas de estos dos gigantes.

Como sabéis las suscripciones dentro de las apps se suelen gestionar desde las propias tiendas, y por tanto Apple como Google se llevan un porcentaje de ellas. Este sería un caso similar al de Epic Games, que se plantó y fue expulsada de las tiendas móviles, sobre todo de la App Store, llevando a su Fortnite a estar disponible solo en la tienda externa de Epic. Pues bien, movimientos similares podrían estar llevando a Musk a plantearse la creación de su propio teléfono móvil. La razón detrás de todo esto es esa, la de evitar tener que pasar por la caja de Apple Y Google necesariamente.

Elon Musk aseguró que no le gustaría llegar a este extremo, pero que, si le obligan a salir de las tiendas digitales, se plantearía seriamente crear su propio smartphone. Se entiende que con él se podría tener acceso directo a la red social y no habría que pasar por la Play Store o por la App Store para poder contar con Twitter Blue u otras muchas más funcionalidades de pago de la red social. Sabemos de lo extravagante de las ideas de Musk, pero esta se lleva la palma. Nadie duda de que el magnate podría lanzar un smartphone en cuestión de meses. Lo que no es tan seguro es que cosechara éxito alguno o tuviera una gran aceptación.

Sobre todo, por el software, son muchos los gigantes que se han quedado en el camino, incluso teniendo sistemas operativos potentes, como Microsoft, Nokia o Blackberry. Y en este caso parece que el talón de Aquiles sería el mismo. Por tanto, sí, estaría justificada esta alternativa en el caso de verse agraviada la red social de Musk, pero dudamos mucho de que llegara a ser un oponente real a los fabricantes dominantes en la actualidad.

