Una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo es WhatsApp, y actualmente cientos de millones de personas utilizan esta aplicación de mensajería todos los días. Sin embargo, a veces puedes tener problemas, ya que es posible que alguna vez te pase que te puedan suspender temporalmente tu cuenta por algún motivo, lo que puede ser un dolor de cabeza. Obviamente, el servicio tiene sus propias políticas y estándares de seguridad que se deben seguir a muy estrictamente para que nuestra cuenta esté siempre activa. Si no seguimos las reglas, es posible que no podamos ingresar al final.

Si WhatsApp suspende tu cuenta, normalmente aparecerá un mensaje informándonos de lo sucedido. Es posible que recibas una notificación: "Su número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio", o también es posible que directamente no veas nada. A partir de ese momento no podremos ingresar a la aplicación. Ni escribir a contactos en privado o grupos, ni ver los mensajes actuales y no leídos. Es decir, simplificando, no podremos utilizar ninguna característica de la app.

WhatsApp | Pixabay / LoboStudioHamburg

Para comprender mejor lo que está permitido o prohibido, lo mejor es consultar los términos de uso de WhatsApp. Generalmente, todos los usuarios que envían muchos mensajes a contactos que no se encuentra en la lista de contactos del usuario al que hablan o envían el mismo mensaje de forma masiva a muchos usuarios al mismo tiempo, eventualmente encontrarán problemas. La empresa identifica esto como spam o publicidad intrusiva y suspende automáticamente la cuenta.

A continuación, enumeramos algunas de las principales razones por las que finalmente suspende cuentas de WhatsApp. Del mismo modo, te ayudaremos a reactivarlo en el caso de que te ocurra

Razones por las que WhatsApp suspende cuentas

Se está utilizando para enviar spam.

Se está molestando a otros usuarios.

Se está utilizando texto o imágenes que violan las condiciones del servicio. Ya sean contenidos obscenos, ilegales, racistas, xenófobos, amenazantes…

Se está bloqueando a muchos usuarios en un periodo corto de tiempo.

Creación de grupos con usuarios que no te tienen en sus contactos también son una de las causas.

Usar listas de difusión y envías el mismo mensaje a mucha gente.

Cómo recuperar tu cuenta de Whatsapp suspendida

Stop bulos en WhatsApp | Photo by Mika Baumeister on Unsplash / WhatsApp

Si está leyendo este artículo, puede ser porque quizás te ha pasado que te han suspendido tu cuenta. Es posible restaurarlo realizando unos pasos. En general, si no has abusado mucho de las políticas de uso y nunca te han bloqueado tu cuenta, pueden darte una segunda oportunidad y darte de nuevo permiso para volver a utilizar el servicio. Además, si no han pasado 72 horas, recibirá todos los mensajes recibidos desde que tu cuenta fue deshabilitada.

Para volver a reactivar tu cuenta, primero debes ir a tu correo electrónico, allí deberás añadir en el destinatario la siguiente dirección: support@whatsapp.com, aquí donde tendrás que enviar tu e-mail incluyendo además los siguientes detalles:

Número de teléfono + el código de área de tu país. En España el código de área es + 34.

Describe el modelo completo de dispositivo que usabas en el momento en el que tu cuenta fue suspendida. Por ejemplo: iPhone 11 en el caso de que sea este tu dispositivo.

Un punto muchas veces clave es escribir el mensaje en inglés, tendrás más posibilidades y te atenderán de forma más rápida.

Una vez que haya completado el proceso de intentar reactivar su cuenta, tendrás que esperar un tiempo para ver si WhatsApp te brinda la oportunidad de reactivar tu cuenta. Si eres reincidente, pueden que no te vuelvan a dar otra oportunidad.