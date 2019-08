Si en los días que corren no podemos prácticamente vivir sin Internet, uno de nuestros imprescindibles dentro del mundo 3.0, además de WhatsApp, es aquella app que nos indica siempre el cómo llegar, el camino correcto, el más rápido: el utilísimo Google Maps. Como una buena herramienta de Google, sus actualizaciones están a la orden del día, e igual que nos trajo el indicarnos dónde es más dificil aparcar para facilitarnos el transporte en coche, en este vídeo te contamos su última novedad, que te será especialmente útil para llegar a lugares a pie o en transporte público.

Google Maps es nuestro mejor aliado en diversas situaciones. Hay diferentes niveles y formas de uso, pero es más que útil para todo el mundo. Cada vez que vamos de viaje o escapada a cualquier sitio, y queremos saber cómo llegar, cuál es la ruta más fácil a seguir o dónde están los monumentos o sitios importantes de la ciudad que estamos visitando, ahí está esta aplicación para ayudarnos. Ni hablar de cuando nos mudamos a otro sitio, momentos en los cuales Google Maps supera nuestro amor por WhatsApp o Instagram para pasar a ser el número 1 en nuestra lista de apps más visitadas, porque estamos más perdidos que una aguja en un pajar, y sin esta bendita aplicación no sabríamos ni ir al súper más cercano. Incluso dentro de nuestra propia ciudad, la utilidad que le damos puede llegar a ser impresionante. Para ver cómo llegar a diferentes lugares o para encontrar un bar nuevo cerca entre otros muchos usos.

Cuando nos movemos en coche, Google nos quiere hacer la vida mucho más sencilla y nos facilita el estado del tráfico con antelación, incluso buscándonos rutas alternativas para hacer nuestros viajes más eficientes, y se ha dado cuenta que aquellos que no tienen o no utilizan su propio vehículo no tenían tantas opciones. Por eso, la app nos trae una nueva utilidad para hacer más sencillo y cómodo nuestro día a día. En el vídeo te lo contamos todo con detalle. ¡No te lo pierdas!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo activar el modo noche en Google MapsCómo activar el modo noche en Google Maps

Google lanza Gallery Go, una galería que solo ocupa 10 megas y asistida por la IA

Ahora puedes instalar Google Assistant en algunos Samsung Galaxy Watch