Google Fotos para Android ya permite guardar fotografías como PDF

La app de fotos de Google sigue brindándonos interesantes novedades, si esta semana conocíamos que ya era posible hacer zoom en los vídeos, algo que ya era posible en otras apps y en lo que Google Fotos iba a remolque. Ahora hemos conocido que la aplicación está trabajando en otra función que sin duda va a ser muy útil en el futuro, ya que brinda una compatibilidad total con el formato visual más popular en Internet para compartir documentos, como es el PDF. Esta compatibilidad había sido demandada por los usuarios desde hace mucho tiempo, y desde luego parece que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.

Así se podrán guardar las fotos como PDF

El formato PDF es el más popular a la hora de rellenar y compartir formularios, es un tipo de archivo que maximiza la compatibilidad con páginas web y que a su vez es puede ser más seguro a la hora de cumplimentar documentos oficiales. En cualquier caso, la última versión de la app para Android nos ofrece directamente un nuevo botón con el que es posible guardar las fotos en este formato PDF. De momento solo son algunos los usuarios que lo están viendo, pero nos permite saber cómo se podrá transformar en PDF una imagen cuando sea necesario con pulsar un simple botón.

Nuevo botón para guardar como PDF | Reddit

Para ello debemos ir a la foto que queremos convertir en PDF y deslizarla hacia arriba. De tal manera que aparezcan los controles y opciones adicionales que podemos asignar a cada una de las fotografías. En este caso encontramos el nuevo botón llamado “Guardar como PDF” junto al de borrar del dispositivo. Solo tendremos que pulsar sobre este para que la imagen se guarde en el sistema de archivos de nuestro teléfono con la extensión de PDF. Por tanto con esa nueva funcionalidad no hará falta recurrir al viejo truco.

Este consistía en pulsar sobre el botón imprimir y que se eligiera la impresora PDF para poder guardar los archivos con este formato. De momento solo son algunos los afortunados que han podido acceder a esta nueva funcionalidad en Google Fotos. Por tanto se especula con que pueda ser un cambio por parte del servidor de Google, lo que no sería descartable para nada, ya que los de Mountain View suelen ser bastante dados a este tipo de cambios en los que no hace falta una actualización de la app de por medio, sino que estos cambios se añaden al conectarse a los propios servidores de la compañía. De momento no sabemos lo que tardará en llegar al resto de usuarios, pero entendemos que no nos llevará demasiado tiempo, y que en unos días o semanas estará disponible en nuestros móviles, sin duda una función muy esperada.