¿No te funciona una aplicación en Windows? Así puedes repararla

Los problemas con aplicaciones y programas suelen ser habituales, pero no siempre funciona reiniciar, por lo que cuando esto sucede lo primero que pensamos en es reinstalar la aplicación. Algo que nos lleva un tiempo muy valioso y que a veces se puede evitar, te contamos cómo.

Repara aplicaciones y programas en Windows

Cuando un programa o aplicación empieza a fallar sin razón alguna, lo primero que nos aconsejan es reiniciar el ordenador. si se trata de un problema de memoria o temporal se resolverá, pero no siempre se arregla de esta forma. Otra opción pasa por reinstalar, aunque esto supone un tiempo considerable y la perdida de información. Como ajustes o personalizaciones. Por lo que antes de llegar a soluciones tan extremas tenemos la opción de reparar las aplicaciones. Esto podemos hacerlos usando la aplicación de configuración, como te vamos a contar a continuación, paso a paso. Windows permite administrar todas las aplicaciones desde un mismo lugar, desde la configuración podemos controlar los permisos de las aplicaciones. Y además nos da la opción de reparar la aplicación si no funciona correctamente.

Reparando aplicaciones | TecnoXplora

Para llevar a cabo este procedimiento, abre el menú de inicio y accede a la “configuración” pulsando sobre el icono con forma de engranaje.

En la parte izquierda del panel selecciona “ aplicaciones ”

” Entre las opciones de esta sección encontramos “ aplicaciones instaladas ”

Entre las opciones de esta sección encontramos “ ” Pulsa sobre esta opción para continuar el proceso.

De esta forma accedemos al listado de aplicaciones instaladas en nuestro sistema, localiza desplazándote por el listado la aplicación que necesitas reparar.

Junto al nombre de la aplicación encontramos el icono con los tres puntos. Pulsa sobre este para desplegar las opciones. Y selecciona “ opciones avanzadas ”

” Debemos tener en cuenta de que no todas las aplicaciones y programas instalados permiten están opción.

Si está disponible, desplaza el menú hasta encontrar la sección restablecer en la que encontramos el botón “ reparar ”

” Al pulsar sobre esta opción, el sistema comenzará a reparar la aplicación restaurando los archivos y todo lo necesario para que vuelva a funcionar.

Transcurrido el tiempo pertinente se completará el proceso y junto al botón reparar aparecerá una marca de verificación.

Ahora podemos probar si se ha arreglado el problema y vuelve a funcionar. Si no ha funcionado esté método o la aplicación no permite la reparación no nos quedará otra solución que desinstalar el programa o aplicación e instalarlo de nuevo. Otro método para tratar de arreglar los problemas es a través del panel de control. Para acceder a este, utilizaremos la herramienta de búsqueda. Y una vez encontramos la herramienta solo tenemos que ejecutarla y seguir los pasos:

Reparando Programas | TecnoXplora

Una vez entramos en el panel de control, pulsa sorbe “ programas ” y a continuación en “Programas y características” . De este modo accedemos al listado con todos los programas instalados.

” y a continuación en . De este modo accedemos al listado con todos los programas instalados. Del mismo modo, recorremos la lista en busca del programa que queremos reparar. Una vez localizado, pulsa con el botón derecho del ratón para desplegar las opciones. Pulsa sobre “ reparar ”

” Si no aparece este botón podemos usar también la opción “cambiar”

Ahora solo tenemos que seguir los pasos que nos indica el asistente hasta completar el proceso. Si no funciona nos veremos obligados de nuevo a reinstalarlo.

