Microsoft está eliminando de Windows 10 uno de los menús que más utilizas, ¿sabes cuál?

Desde que llegó Windows 10 en julio de 2015, muchos usuarios no comprendieron la maniobra de Microsoft cuando decidió incorporar un nuevo menú de Configuración que venía a ser un duplicado, con otro aspecto, del viejo panel de control que Windows arrastraba de ediciones anteriores. Un lugar en el que era muy sencillo encontrar la forma de instalar un nuevo periférico, o desinstalar un programa, o personalizar los iconos que tenemos a la vista en el escritorio.

Pero era evidente que con esa decisión, lo que estaban haciendo desde compañía era mandar un aviso a navegantes para todos esos usuarios de la vieja escuela para que se fueran acostumbrando a los nuevos usos, dentro de una Configuración de Windows 10 que parece mejor adaptada a los actuales tiempos y esas modas de diseños más vistosos y llamativos llenos de iconos y elementos gráficos, muy lejos de la austeridad de las viejas ventanas de Windows.

Microsoft quiere acabar con el panel de control

Si eres de los viejos miembros de la Resistencia que se niegan a dejar de utilizar aquel viejo panel de control, debes saber que la decisión ya está tomada y que Microsoft ha iniciado el proceso de eliminación para siempre, dejando como única opción para configurar nuestro PC la de pasar por ese menú general que podemos abrir desde el propio menú de inicio.

Aunque a día de hoy todavía se está propagando y si buscas ese panel de control lo seguirás encontrando dentro de tu instalación de Windows 10, con la última actualización de octubre, de la semana pasada, Microsoft ya mató (figuradamente hablando) por completo cualquier posibilidad de acceder hasta él desde ninguna parte del sistema operativo.

Viejo panel de control en Windows 10. | Tecnoxplora

Algunos usuarios ya han reportado que en sus ordenadores ya no existe la posibilidad de abrir ese viejo panel de control y, al pulsar sobre el icono de acceso a él, lo que hace Windows 10 es redirigirlos hasta el menú de Configuración. Por lo que ya no podremos desinstalar un programa pinchando en ese mítico menú del que os dejamos constancia gráfica justo encima.

Ese trabajo de cerrar cualquier vía de acceso al panel de control no solo se limita al icono que siempre hemos usado para llegar hasta él, sino que se han corregido también todos los enlaces que partían de otras aplicaciones y programas que nos permitían abrirlo de una manera encubierta. Como os decimos, si en tu caso todavía lo tienes a la vista puede deberse a dos razones: o la actualización no te ha llegado todavía, o tu ordenador no cumple los requisitos para que desaparezca.

Y es que todos aquellos ordenadores que no pudieron actualizarse a la versión 2004 de Windows 10 el pasado mes de mayo, quedarán a salvo de la desaparición de este panel de control. Todos los demás, irán viendo poco a poco cómo uno de los recursos del sistema más utilizados pasa a mejor vida. Y como dijo aquel entrenador en uno de sus días más negros, "¿por qué?".