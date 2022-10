Cómo ocultar el cursor mientras usas el teclado en Windows

Con el uso de las pantallas tanto de móviles como de Tablet nos hemos acostumbrado a usar nuestros dedos como puntero y no tener el cursor en la pantalla. De ahí que a algunos usuarios les resulte molesto tener el cursor en la pantalla del ordenador cuando no estamos haciendo uso del ratón y quiera que desaparezca.

Ocultar el cursor del ratón

Aunque no podemos prescindir del cursor por completo, tenemos varias opciones para que esté moleste lo menos posible. Bien haciéndolo desaparecer temporalmente o reduciendo su tamaño para que éste interceda lo menos posible mientras trabajamos con algunas de las aplicaciones. Comenzaremos contando cómo hacer que desaparezca el ratón de forma momentánea cuando escribimos. Es uno de los momentos en los que el puntero es más molesto. Mientras que escribimos no hacemos uso de este y tenerlo en medio, suele ser un problema. Algo que tiene una sencilla solución, ya que existe la posibilidad de activar una función para que este, no se muestre mientras estamos usando el procesador de textos.

Habilitarlo es muy sencillo, tan solo debemos acceder a las opciones del puntero. Para acceder a estas tenemos dos opciones. Podemos pulsar botón de inicio e ir a la configuración de dispositivos pulsando en el icono del engranaje o directamente con el atajo de teclado Win+I (tecla Windows del teclado al mismo tiempo que la i)

Ocultando el puntero | TecnoXplora

Una vez accedemos a las opciones de configuración , pulsamos en Bluetooth y dispositivos en el menú de la izquierda. Para más tarde seleccione “ Mouse ” en la lista de opciones que aparecen en el menú de la derecha.

De este modo accedemos a las opciones de configuración entre las que se encuentra “ configuración adicional de mouse ”.

Pulsando sobre esta opción desplegamos una ventana flotante con nuevas opciones.

Esta ventana dispone de varias pestañas, en las cuales se encuentran todos los ajustes de ratón desde la velocidad del doble clic al uso de la rueda del ratón.

En esta ocasión, seleccionamos la pestaña “Opciones del puntero” y dentro de esta debemos activar la casilla junto a “ocultar el puntero mientras se escribe”

De este modo, cuando estemos trabajando en el editor de textos el puntero desaparecerá momentáneamente.

El puntero aparecerá en el momento en que movamos el ratón que lo hará en forma de cursor de texto cuando nos movamos dentro del mismo y en la forma de flecha o la que tengamos seleccionado en caso de moverlo por otras zonas de la pantalla.

Reduciendo el tamaño | TecnoXplora

Otra forma de evitar el molesto puntero es cambiar tanto su aspecto como el tamaño del mismo. Algo que podemos hacer del mismo modo, accediendo desde el menú accesibilidad en la columna de la izquierda y seleccionando “puntero del mouse y entrada Táctil”. Aquí podemos seleccionar el estilo del puntero que queremos usar. Además de cambiar el tamaño del mismo deslizando el manejador a la posición que creamos más conveniente. Una solución por la que podemos optar si no queremos instalar nada, ya que podemos hacerlos desaparecer con la ayuda de software de terceros.

