Un fallo de WhatsApp permite que tus contactos bloqueados te envíen mensajes

No se trata de un fallo masivo de WhatsApp, pero sí que está afectando a un número importante de usuarios que han puesto sus reclamaciones en Twitter, acusando a la compañía de mensajería instantánea propiedad de Mark Zuckerberg de la falta de privacidad flagrante que supone que tus bloqueados te puedan volver a escribir.

En su cuenta personal de Twitter, el usuario WABetaInfo también se ha hecho eco de este fallo y ha animado a más usuarios a que lo denuncien en su canal de Discord, la red de conversación de videojuegos.

Por el momento WhatsApp no se ha pronunciado al respecto, así que se desconoce si no es consciente del problema o, directamente, no le dan importancia aunque, a tenor de los comentarios que algunos usuarios están dejando en Twitter, sería conveniente que lanzaran un comunicado para aclarar este fallo.

La solución sería tan sencilla como desbloquear a ese contacto molesto y volverlo a bloquear. De este modo, según indica WABetaInfo, el registro quedaría de nuevo grabado en un servidor no afectado por este fallo y no te volverían a molestar más.

Esto se ha conocido prácticamente a un día vista de que entre en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que amplía la edad mínima de uso de la plataforma de los 13 a los 16 años.

Además, WhatsApp también se encuentra estos días implementando una medida más de seguridad, como el aviso a los usuarios de cuando la persona con la que se está escribiendo ha reenviado un mensaje. Precisamente todos estos cambios han podido desconfigurar algún parámetro de los servidores de WhatsApp y provocar el fallo de los mensajes bloqueados.