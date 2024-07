¿No te queda más almacenamiento en la copia de seguridad de WhatsApp? Así puedes solucionarlo

Con el paso del tiempo la copia de seguridad de WhatsApp va engordando. Esto unido a las políticas de los sistemas de almacenamiento en la nube, puede desembocar en un verdadero quebradero. Los usuarios ven como cada vez es más difícil guardar los datos. A continuación, te damos algunas pautas que debes seguir si quieres hacer la copia de seguridad sin invertir más recursos.

Consigue espacio de almacenamiento para tu copia de seguridad

Aunque puede parecernos que se trata de mensajes de texto y por ello no debería pesar tanto, lo cierto es que en realidad lo que menos ocupa en las copias son los mensajes. En realidad, lo que hace que aumente de volumen de estas es el resto de contenidos que enviamos y recibimos; fotos, vídeos, memes y demás contenidos los responsables, por lo que hacer una buena gestión de estos es importante de cara a optimizar el espacio.

Almacenamiento lleno en WhatsApp | TecnoXplora

La única forma de no tener que invertir en espacio para la copia de seguridad de WhatsApp es llevar tareas de limpieza con el fin de reducir su tamaño y poder seguir guardándose de forma gratuita. Llevando a cabo estas acciones tendremos más posibilidad de llevar a nuestro objetivo. Lo primero a tener en cuenta si queremos reducir el tamaño de la copia de seguridad es revisar los chats. En primer lugar, revisar cuántos de ellos son necesarios, ya sean individuales o grupales y si no nos aportan nada borrar y en caso de los grupales abandonarlos previamente. De esta forma comenzamos a liberar espacio.

Una vez hemos purgado el número de chat, debemos revisar el contenido de los que nos quedamos, algo que podemos hacer fácilmente usando las herramientas que la app pone a nuestra disposición con las que podemos administrar el almacenamiento y borrar aquellas que ocupen más espacio y sólo las que no nos interesen. Del mismo modo, desde los ajustes de la aplicación podemos eliminar todos aquellos archivos que no sean necesarios. Para lo que desde la “opción Almacenamiento y datos” podremos ir uno por uno de nuestros chats deshaciéndose de todo aquellos que no nos vale.

A la hora de enviar y recibir archivos, la calidad de los mismo importa, no solo influye en el tiempo de carga y descarga, sino que también lo hace en el espacio de almacenamiento que ocupa: Por lo que si no quieres que estos se coman el espacio de almacenamiento puedes cambiar la calidad de estos usando la calidad standard en detrimento de las imágenes y videos en HD.

Una vez completada la limpieza de todo lo que nos sobra, es importante evitar que se llene de nuevo. Algo que podemos hacer inhabilitando la descarga automática de los contenidos multimedia y al mismo tiempo hacer lo propio con las opciones de visualización de los mismos. De forma que de ninguna manera se descargue.

Por último, para ahorrar espacio tenemos la opción de que a la hora de realizar la copia de seguridad se omitan los videos. Estos son los que más espacio consumen, por lo que es interesante dejarlos fuera. Aunque antes debemos decidir si queremos conservarlos y guardarlos en otro sitio.