Cómo silenciar tú teléfono con solo girarlo

Mantenernos en contacto en todo momento en cualquier parte del mundo es posible. Aunque no siempre queremos ser molestados. Recibir llamadas, mensajes, correos es de lo más habitual. Aunque podemos gestionarlas sin necesidad de tocar ningún botón ni la pantalla del móvil, solo con un simple gesto.

Gira y dejar de sonar

Existen muchos métodos para mantener a raya las llamadas entrantes, desde el modo no molestas, bloquear llamadas, usar respuestas automáticas o silenciar los contactos. Aunque si no quieres tomar medidas tan drásticas y no quieres colgar la llamada siempre puedes silenciarla. Algo que podemos hacer para no escuchar el tono de llamada sin cortar la llamada es silenciarla. Pulsando la tecla del volumen podemos bajar el sonido para dejar de escuchar la llamada, aunque corremos el peligro, si no volvemos a ajustar el volumen de perder las llamadas que si nos interesen.

Silenciar al girar | TecnoXplora

Para evitar esto, podemos usar un sencillo truco que consiste en poner boca abajo, es decir con la pantalla mirando hacia abajo, de esta manera dejará de sonar, pero no cortará la comunicación. Aunque previamente debemos activar esta opción desde los ajustes de nuestro teléfono, en concreto desde la app del teléfono. Muchos fabricantes incluyen esta opción en sus móviles por lo que puede que se encuentre en otro apartado.

En el caso de la app de teléfono de Google este se encuentra dentro de los ajustes, dentro del apartado “ general ”

” Dentro de “avanzados” encontramos la opción “silenciar al girar”

De manera que activamos esta opción pulsando sobre el botón.

Así cada vez que nos llamen activaremos el modo no molestar, volteando nuestro teléfono situándose con la pantalla hacia abajo y colocándolo sobre una superficie plana.

situándose con la pantalla hacia abajo y colocándolo sobre una superficie plana. Una pequeña vibración nos indicará que se ha activado correctamente.

Podemos ajustar los parámetros, configurando dicho modo. Porque no solo silenciamos las llamadas entrantes, también los mensajes y otras notificaciones. Algo que podemos cambiar, aplicando filtros, seleccionando aplicaciones e incluso contactos de los que si queremos recibir llamadas, mensajes y otras comunicaciones. Recordemos que nuestros teléfonos móviles incluyen varios modos de uso el modo descanso, no molestar, modo conducción entre otros y en algunos incluso como en los Samsung, podemos crear nuestros propios modos programando rutinas en las que estableceremos los parámetros y ajustes que queremos que adopte nuestro modo en cada momento.

Al activar esta opción, cada vez que coloquemos nuestro teléfono con la pantalla mirando hacia abajo, estaremos activando el modo en cuestión y no recibiremos llamadas. Por lo que es importante tenerlo en cuenta. Si lo colocamos en esa posición por error o sin darnos cuenta puede que no podamos atender a una llamada importante que estamos esperando o un mensaje que no puede esperar. Por lo que debemos ser muy conscientes de ello antes de activarlos.

En teléfonos de otros fabricantes como Motorola, al colocar en esta postura los terminales, además de activar este modo, tenemos la opción de activar otros tipos de alertas como hacer que se iluminan los bordes de la pantalla o se enciendan los led de diferente color para identificar las diferentes notificaciones.