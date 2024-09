Alexa: crea tu propio modo durante las vacaciones para simular que estás en casa

Los hogares inteligentes y el internet de las cosas permiten controlar los dispositivos a distancia, así como automatizar procesos, por lo que de forma automática podemos encender y apagar lugar o cualquier otro electrodoméstico del hogar. Esto es lo que ha hecho recientemente Google implementando el modo vacaciones en Google Home. Algo que también podemos hacer nosotros mismos en los dispositivos Alexa

Crea tu propio modo vacaciones con Alexa

Pasamos muchas horas fuera de casa y en los periodos vacaciones estos periodos pueden durar hasta días. Momento en el cual los cacos aprovechan para asaltar nuestros hogares. Si no queremos dar pistas de si estamos o no en casa, se hace necesario recrear situaciones de nuestro día a día, que den sensación de que alguien permanece en la vivienda. Algo que podemos hacer con la ayuda de las rutinas.

Estas permiten no solo controlar los dispositivos de nuestro hogar digital, sino que podemos establecer momentos en los que queremos que se activen. Para que estos no resulten robóticos o predecibles, podemos jugar con los temporizadores y otros eventos para reducir este efecto de manera que, tenemos la opción de generar un efecto que sea aleatorio. Cuando estamos en casa solemos poner la televisión o escuchar música, por lo que una de las cosas que podemos hacer, es encender la tele o poner música a determinadas horas e incluso estableciendo una serie de alarmas o recordatorios, en los que se activa a diferentes horas del día.

Las luces es otro indicativo de si pasamos tiempo o no en nuestro domicilio, establecer rutinas de encendido y apagado de estas es muy sencillo, podemos establecer alarmas o utilizar como activar la hora en la que atardece, de este modo cada día se encenderán las luces cuando sea necesario. Y se apagan a la hora que le indiquemos siguiendo las mismas máximas. Otros dispositivos como timbres inteligentes o el Ring Intercom, permiten atender a las llamadas tanto al telefonillo del portal como a la puerta de casa. Sin revelar donde nos encontramos, algo que no hará sospechar que no nos encontramos en nuestro domicilio.

Crear rutinas para otros electrodomésticos como los robots de limpieza, ayudan a dar la sensación de presencia, de manera que podemos programar ciclos aleatorios de limpieza, asignando una duración y hora de comienzo distinto para cada día.

Es importante tomarnos nuestro tiempo, y generar las rutinas necesarias para que el sistema funcione correctamente y de la sensación de que no hemos abandonado nuestro hogar. Otra forma de ayudarnos a crear esa sensación y utilizar dispositivos que dispongan de audio direccional para escuchar y transmitir mensajes, de forma que si sospechamos que hay alguien merodeando de la sensación de que hay gente conversando en el interior.

Toda precaución es poca a la hora de proteger nuestro hogar, a estas rutinas podemos añadir otras que nos avisen si sucede algo en el interior de nuestro domicilio. Si hay un grifo abierto, o ha habido una avería o está sonando una alarma en el interior. Lo que alertará que no nos encontramos en el interior.