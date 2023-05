WhatsApp ya permite silenciar las llamadas de desconocidos

La versión beta de WhatsApp nos permite acceder a multitud de funciones previamente a su llegada a la aplicación. Y en las últimas semanas hemos conocido algunas relacionadas con una de sus características más importantes, como son las llamadas, tanto de voz como de vídeo, que se han hecho extremadamente populares en estos años. Pues bien, ahora vamos a poder evitar que esas llamadas se puedan convertir en algo molesto si proviene de personas a las que no conocemos. Todo gracias a una función que ha dejado de estar ocultar para convertirse en algo funcional.

Ya puedes silenciar esas llamadas de desconocidos

Sí, porque ahora la beta de WhatsApp sí que permite bloquear por completo las llamadas de esos usuarios que son desconocidos para nosotros. Ya que la versión 2.23.10.7 de WhatsApp para Android ha incorporado esta nueva funcionalidad. Una función que se puede encontrar en los ajustes de las llamadas, y que se denomina “Silenciar las llamadas de números desconocidos” y eso es lo que hace cuando la activamos en esos ajustes. Que todos aquellos que no sean contactos nuestros y nos llamen no podrán contactar con nosotros, ya que esta se silenciará.

Esto no quiere decir que se bloqueen, sino que cuando recibamos la llamada, esta se seguirá mostrando en la pantalla del teléfono, y quedará registrada, pero no la escucharemos al activar esta funcionalidad. Por tanto, lo que nos garantizamos es que solo suenen en nuestro teléfono las llamadas de esas personas que sí nos importan, o que al menos nos hemos preocupado de añadir a nuestra agenda de contactos, algo que no siempre es posible. Sin duda una función que muchos agradecerán, aunque no nos engañemos, aunque las llamadas mediante WhatsApp cada vez son más numerosas, es raro que nos llame alguien que no sea un pariente o amigo al que previamente tenemos en nuestra agenda.

Más novedades que están llegando a WhatsApp

Ayer mismo os contábamos que la app de mensajería estaba estrenando para todos los usuarios unas interesantes novedades. Una de ellas la podíamos encontrar en las encuestas, que ahora pueden ser configuradas para un solo voto, de tal manera que quienes participen solo tendrán una oportunidad para responder, y no varias. Además, las encuestas se integran en los filtros de búsquedas, lo que quiere decir que ya es posible realizar la búsqueda de un término que se encuentre disponible exclusivamente dentro de todas las encuestas de nuestro chat.

Por otro lado, ahora es posible reenviar imágenes o vídeos que hemos recibido en otros chats y acompañarlos de texto. Esto hasta ahora no era posible, y había que mandar por un lado el elemento multimedia y por otro el texto. De esta manera es más sencillo darle contexto a los mensajes que reenviamos y que habíamos recibido previamente. Y a todo esto se ha unido hace unos días la posibilidad de llevar la misma cuenta de WhatsApp hasta en cuatro smartphones diferentes, algo que sin duda va a cambiar para siempre la manera en que sacamos partido a nuestra cuenta de WhatsApp.