Piénsatelo dos veces, no podrás borrar tu cuenta Threads sin renunciar a Instagram

La nueva red social de Meta, Threads, se ha convertido en pocas horas en una potente tendencia en Internet y por supuesto las redes. Es la alternativa de los de Zuckerberg a Twitter, y se ha estrenado con varias polémicas. Aunque la más sonada tiene que ver desde luego con algo que a muchos no va a gustar cuando lo experimenten. Y es que parece que esta red social viene con el pack completo de Instagram. Algo que está muy bien, porque hace las cosas mucho más fáciles para quienes ya están en esa red, aunque lo transforma en un infierno para quienes quieran macharse.

¿Qué pasa si quieres salir de Threads?

Pues bien, lo que hemos conocido ahora y que ha causado tanto revuelo es que cuando queramos salir de Threads, por aquello de que no nos convenza su funcionamiento, vamos a tener que pasar sí o sí por el aro de cerrar también nuestro Instagram. Y es así porque ambas cuentas están completamente unidas. O, mejor dicho, podríamos decir que tanto Threads como Instagram son lo mismo, una extensión de si mismas.

Por esa razón, si ahora te das de alta en la aplicación, lo haces con tu cuenta de Instagram, que será lo más lógico, te vas a encontrar con un grave problema si quieres revertir esta acción. Y es que, si quieres salir, ya advierte Instagram que no será posible si no nos vamos completamente de la red social. Concretamente, tal y como hemos conocido gracias a Android Police, uno de los medios más cercanos a todo el desarrollo de apps en Android, es pública y transparente esta limitación.

Concretamente lo que dice Instagram, o mejor dicho Threads desde el menú de cuenta, es que “algunas opciones de configuración, como la eliminación de la cuenta, se aplican tanto a Threads como a Instagram” por lo que queda claro que todo lo que hagas con la red social de Meta tendrá consecuencias directas en tu cuenta de Instagram y viceversa. Ya que van de la mano y una vez creada ya no se pueden separar.

¿Qué alternativas tenemos?

Pues bien, hay dos alternativas a esta situación, para poder sortearla. Una es desactivar el perfil de Threads temporalmente. Esto quiere decir que seguirá existiendo, tendremos cuenta en el rival de Twitter, pero no estará visible para nadie, por lo que a ojos de los demás sería prácticamente igual que si la hubiéramos borrado. Seguirá teniendo su desarrollo habitual, con me gustas, respuestas e hilos si se producen, pero permanecerán completamente ocultos.

La otra alternativa sería crear una nueva cuenta de Instagram primero, y después crear la cuenta en Threads. De esta manera, si es una cuenta de Instagram que nos importa poco y podemos considerarla como secundaria, será siempre más fácil poder salirnos de la nueva app y renunciar a Instagram sin sufrir un trauma.

No sabemos si Meta cambiará este aspecto en el futuro y desvinculará Threads de Instagram, pero mucho nos tememos que no. Al fin y al cabo, no deja de ser un “seguro de vida” para Meta reteniendo a millones de usuarios en su nueva red.