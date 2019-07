Facebook ha anunciado que el próximo año lanzará al mercado su propia criptomoneda, Libra, que estará disponible además para las aplicaciones de WhatsApp y Messenger.

En el tutorial se desarrollan todos los datos imprescindibles para hacer un buen uso de esta peculiar forma de pago: en qué consiste, a partir de qué fecha estará disponible, cómo utilizarla y en qué plataformas aspira a actuar.

Es importante destacar que Libra no es lo mismo del Bitcom, es más, la empresa estadounidense ha aclarado que su objetivo fundamental era crear una criptomoneda que, a diferencia del Bitcom, no experimente fluctuaciones exageradas de su cotización.

El Bitcoin no es una criptomoneda fiduiciara como Libra, sino que se trata de un sistema monetario autónomo. La oferta del Bitcoin es fija, pues se determinó el día de su fundación y no se puede aumentar. Este factor provoca que, ante un aumento de su demanda se valorice en el mercado. Este problema no estará presente en el caso de Libra porque, como se desarrolla con más profundidad en el vídeo, existirán tantas de estas criptomonedas como deseen los usuarios de Facebook.

Si quieres aprovecharte las ventajas de esta moneda digital y ser pionero en su uso, en el vídeo se explica paso por paso cómo empezar a realizar transacciones con Libras así como todas las garantías que ofrece este sistema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La reacción de 50 Cent al descubrir que ha ganado millones en bitcoins por su peor disco

Cómo restringir a una persona en Facebook sin eliminarla